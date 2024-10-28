Kuru Kayısı Hırsızları Tutuklandı

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Malatya'da, 6 bin 580 kilogram kuru kayısı çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri ve Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), kentte huzur ve güvenliğin sağlanması, hırsızlık olaylarının aydınlatılması ve suçluların yakalanması amacıyla operasyonlar gerçekleştirdi.

Belirlenen 3 adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 8 hırsızlık olayında toplam 6 bin 580 kilogram kuru kayısı çaldığı belirlenen 2 şüpheliyi gözaltına aldı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar tutuklandı.