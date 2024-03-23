Kurubaş Geçidi\'nde Kar ve Sis Etkisi

İstanbul'da Doktorlar ve Sağlık Çalışanları İsrail'in Gazze'ye Saldırılarını Protesto Etti

İstanbul'da çeşitli hastanelerde görev yapan doktorlar, sağlık çalışanları ve tıp fakültesi öğrencileri, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmek için 'sessiz yürüyüş' gerçekleştirdi. Osmanlı Padişahı 2. Abdülhamid Han'ın türbesi önünde toplanan katılımcılar, İsrail aleyhine Türkçe ve İngilizce yazıların yer aldığı dövizler eşliğinde Ayasofya Meydanı'na kadar yürüdü. Grup adına açıklama yapan bir doktor, İsrail'in Filistin'deki işgal, katliam ve soykırımının devam ettiğini belirtti ve Gazze'de yaşanan zulmü anlattı. Doktorlar, Gazze için atılacak adımlarda gönüllü olmaya hazır olduklarını ifade etti ve devleti, sivil toplum kuruluşlarını ve uluslararası organizasyonları Gazze için adım atmaya davet etti.