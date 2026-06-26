Kurucaova Camisi'nin Temeli Atıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kurucaova Camisi'nin Temeli Atıldı

Kurucaova Camisi\'nin Temeli Atıldı
26.06.2026 18:52
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Malatya Doğanşehir'de depremde yıkılan caminin temeli törenle atıldı, dualar okundu.

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde Kahramanmaraş merkezli depremlerde ağır hasar alması nedeniyle yıkılan Kurucaova Merkez Camisi'nin temeli törenle atıldı.

Törende konuşan Doğanşehir Kaymakamı Ahmet Fatih Sungur, caminin yapımında emeği geçenlere teşekkür ederek, "Bu anlamlı eserin Kurucaova Mahallemize ve ilçemize hayırlı olmasını temenni ediyor, Rabbimizden camimizin en kısa sürede tamamlanarak ibadete açılmasını niyaz ediyoruz." diye konuştu.

Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından dualar eşliğinde caminin temeline ilk harç döküldü.

Temel atma törenine Doğanşehir Belediye Başkanı Mehmet Bayram, İlçe Müftüsü Kerem Karış, siyasi partilerin temsilcileri, kamu kurum ve kuruluşların temsilcileriyle vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Kahramanmaraş, Doğanşehir, Kurucaova, 3. Sayfa, Malatya, Güncel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kurucaova Camisi'nin Temeli Atıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Otonom araçlar için fren pedalı zorunluluğu kaldırılıyor Otonom araçlar için fren pedalı zorunluluğu kaldırılıyor
Yeni bir dilenme metodu ortaya çıktı: Şehir şehir gezim AVM çatılarını çıkıyor Yeni bir dilenme metodu ortaya çıktı: Şehir şehir gezim AVM çatılarını çıkıyor
21 yaşındaki Songül, evinin önünde darbedilip kaçırıldı 21 yaşındaki Songül, evinin önünde darbedilip kaçırıldı
Bakan Tekin yanıt verdi: Sınav sistemi değişiyor mu Bakan Tekin yanıt verdi: Sınav sistemi değişiyor mu?
İki kadın sokak ortasında aralarına aldığı erkeğe dehşeti yaşattı İki kadın sokak ortasında aralarına aldığı erkeğe dehşeti yaşattı
Polis Akademisi’nde mezuniyet töreninde Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Bakan Çiftçi’nin “Çorum“ diyaloğu güldürdü Polis Akademisi'nde mezuniyet töreninde Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Bakan Çiftçi’nin "Çorum" diyaloğu güldürdü

19:18
Trump: İran ateşkesi ihlal etti, Hürmüz Boğazı’ndan geçen bir tanker vuruldu
Trump: İran ateşkesi ihlal etti, Hürmüz Boğazı'ndan geçen bir tanker vuruldu
19:09
Trabzonspor yeni transferini TFF’ye bildirdi
Trabzonspor yeni transferini TFF'ye bildirdi
18:20
Kadir İnanır hayatını kaybetti
Kadir İnanır hayatını kaybetti
17:35
Niğde’de havai fişek fabrikasında patlama Ölü ve yaralı var
Niğde'de havai fişek fabrikasında patlama! Ölü ve yaralı var
16:21
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan ihracatçıya müjde: Reeskont kredilerinin yıllık limitini 5 milyar liraya çıkarıyoruz
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ihracatçıya müjde: Reeskont kredilerinin yıllık limitini 5 milyar liraya çıkarıyoruz
15:05
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz’dan memur ve emekli maaşlarıyla ilgili mesaj
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan memur ve emekli maaşlarıyla ilgili mesaj
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.06.2026 19:34:17. #7.12#
SON DAKİKA: Kurucaova Camisi'nin Temeli Atıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.