Kurum: CHP iktidarında 11 il enkaz halindeydi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kurum: CHP iktidarında 11 il enkaz halindeydi

17.02.2026 16:31
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bakan Kurum, deprem sonrası CHP'yi eleştirerek, yapılan barınma çalışmalarının önemini vurguladı.

ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Konya'da yaptığı açıklamada, "Eğer bu deprem CHP iktidarında olsaydı, 11 ilimiz şu anda, Ulu Cami gibi enkaz halindeydi. Onun için Özgür Bey, bize laf söyleyeceğine şapkasını önüne alacak, bir düşünecek. Yapılanları karalayacağına, anahtarını alıp evine kavuşan vatandaşımızın mutluluğuna ortak olacak. Biz lafla değil, eserle konuşuyoruz" dedi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, bugün memleketi Konya'da Selçuklu Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen 'Ev Sahibi Türkiye' kapsamında 15 bin 200 konut ile Konya Yeni Motorlu Küçük Sanayi Sitesi 3'üncü Etap 568 dükkanın kura çekim törenine katıldı. Bakan Kurum, törendeki konuşmasında, deprem bölgesinde yapılan çalışmalara değinerek, şunları söyledi:

"Biz deprem bölgesinde 455 bin yuvayı teslim etmek için gece gündüz çalışırken, biz 500 bin sosyal konut seferberliğini başlatırken, maalesef birileri yine tribünden konuşmayı tercih etti. Onlar laf üretti, biz eser ürettik. Onlar algı operasyonları yaptı, biz şehirlerimizi kurduk. 'Bedava ev vereceğiz' diye umut tacirliği yaptılar, tek bir çivi dahi çakmadılar. Yapılan her işi gölgelemeye çalıştılar. Bakın, İzmir Buca'da kanalizasyon için kazılan yollar aylarca onarılmıyor, mahalleli kendi imkanıyla parke taşı döşüyor. Yolunu yapamayan bir anlayış, çıkmış bize şehircilik dersi vermeye kalkıyor. Deprem bölgesinde de Özgür Bey'in büyük bir başarı gibi açıkladığı tablo ortada. 160 çöp konteyneri, 1 pikap, 2 minibüs, ne olduğunu onların da anlayamadığı bir cami temizleme aracı. Bu vizyon 455 bin konutu beğenmiyor. 200 bin işçinin alın terini, 2 yıldır verdiği emeği küçümsüyor. Günlerce 'Boş senet imzalatıyorlar, faizle ev verecekler' diye yalan söyledi. Anlattık anlattık, ısrarla yalanına devam etti. Cumhurbaşkanımız açıkladı. 11 ilimizde tüm afet konutları faizsiz, sabit fiyatla ödenecek. 18 yıl boyunca taksit, sabit 8 bin 750 lira olacak. Zaten ödemeler de 2 yıl sonra başlayacak. Yani 24 yıldır ne yaptıysak aynısını yaptık. Özgür Bey, sen de yapsaydın. O kadar belediyen vardı, bir işin ucundan tutsaydın. Bak Konya laf üretmedi, yük aldı. Sadece Konya Büyükşehir Belediyemiz konteyner kentler kurdu, içme suyu hattı döşedi, binlerce metre kanalizasyon altyapısı yaptı. Habib-i Neccar Camisi'nin restorasyonunu üstlendi. Gidin Hatay'a bir bakın. Bir Habib-i Neccar Camisi'ne bakın, bir de CHP'nin yapımını üstlendiği Ulu Cami'ye. Konya Büyükşehir, Habibi Neccar'ın restorasyonunu yapmış bitirmiş, ibadete açmış. CHP'li Bursa Büyükşehir'in sorumluluğundaki Ulu Cami, daha temelde. AK Parti ile CHP arasındaki fark budur. Onlar temelini bile atamadan biz anahtarları veririz. Onlar çöp konteyneri sayarken, biz teslim ettiğimiz o yuvaya girer, o çayı içer, o duayı alırız."

'MİLLETİMİZİN REFAHINI ARTIRMAKTAN BİR ADIM GERİ ATMAYACAĞIZ'

"Eğer bu deprem CHP iktidarında olsaydı, 11 ilimiz şu anda Ulu Cami gibi enkaz halindeydi" diyen Bakan Kurum, ayrıca, "Onun için Özgür Bey, bize laf söyleyeceğine şapkasını önüne alacak bir düşünecek. Yapılanları karalayacağına, anahtarını alıp evine kavuşan vatandaşımızın mutluluğuna ortak olacak. Biz lafla değil, eserle konuşuyoruz. Biz tartışmayla değil, projelerimizle yol alıyoruz. Dün nasıl milletimizin yanında olduysak, bugün de oradayız. Şehirlerimizi güvenli hale getirmekten, milletimizin refahını artırmaktan bir adım geri atmayacağız" dedi.

'CUMHURBAŞKARIMIZI İNŞALLAH 2028 YILINDA YENİDEN BAŞKAN YAPACAĞIZ'

Bakan Kurum, konuşmasının sonunda, "İşte Konya'da, Konya'nın geleceği adına, aynı bu kararlı duruşu, aynı bu iradeyi milletimizle birlikte göstereceğiz. Yeni hikayeler yazacağız, Sayın Cumhurbaşkanımızı inşallah 2028 yılında yeniden Başkan yapacağız. Burada benim vefalı Konyalı hemşehrilerim, yine her zaman olduğu gibi Sayın Cumhurbaşkanımızın yanında dimdik duracak" diye konuştu.

Haber- Kamera: Hasan DÖNMEZ- Salih BÜYÜKSAMANCI KONYA DHA

Kaynak: DHA

Politika, Güncel, Deprem, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kurum: CHP iktidarında 11 il enkaz halindeydi - Son Dakika

Gayrimenkulde ibre tersine döndü Satışlar 5 yıl sonra ilk kez geride kaldı Gayrimenkulde ibre tersine döndü! Satışlar 5 yıl sonra ilk kez geride kaldı
Gediz Nehri taştı su altında kalan ova dronla görüntülendi Gediz Nehri taştı; su altında kalan ova dronla görüntülendi
İstanbul yeni bisikletlerine kavuşuyor İstanbul yeni bisikletlerine kavuşuyor
Aziz İhsan Aktaş’ın kardeşi ve oğlu savunma yaptı Aziz İhsan Aktaş'ın kardeşi ve oğlu savunma yaptı
Elazığ’da Silahlı Saldırı Elazığ'da Silahlı Saldırı
Göçükte can veren 60 yaşındaki madenciyle ilgili kahreden detay Göçükte can veren 60 yaşındaki madenciyle ilgili kahreden detay
Sadettin Saran’ın antrenman videosunu gören herkes aynı yorumu yapıyor Sadettin Saran'ın antrenman videosunu gören herkes aynı yorumu yapıyor
Polis memurunu yıkan ölüm: Görüntüyü izleyince kahrolacaksınız Polis memurunu yıkan ölüm: Görüntüyü izleyince kahrolacaksınız

18:13
Fenerbahçe’den Guirassy hamlesi
Fenerbahçe'den Guirassy hamlesi
17:23
ABD ile İran anlaştı, altın sert düştü
ABD ile İran anlaştı, altın sert düştü
16:57
ABD görüşmesi sonrası İran’dan ilk açıklama: Temel ilkeler konusunda anlaştık
ABD görüşmesi sonrası İran'dan ilk açıklama: Temel ilkeler konusunda anlaştık
16:57
Mezarlığa gömülen esrarengiz paket mahalleliyi ayağa kaldırdı
Mezarlığa gömülen esrarengiz paket mahalleliyi ayağa kaldırdı
16:39
Kadın polisi kayda alıp hakaret eden otobüs şoförü gözaltına alındı
Kadın polisi kayda alıp hakaret eden otobüs şoförü gözaltına alındı
16:34
Türkiye’nin gıda devinde üretim durdu, fabrika satışa çıkarıldı
Türkiye'nin gıda devinde üretim durdu, fabrika satışa çıkarıldı
16:02
Yenidoğan savcısı Yavuz Engin’e tehdit davasında karar
Yenidoğan savcısı Yavuz Engin'e tehdit davasında karar
15:34
Şarkıcı Edis hakkında yakalama kararı
Şarkıcı Edis hakkında yakalama kararı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.02.2026 18:23:15. #7.11#
SON DAKİKA: Kurum: CHP iktidarında 11 il enkaz halindeydi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.