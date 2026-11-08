Kurum, COP31 öncesi Stiell ve Bowen heyetleriyle üçlü görüşme gerçekleştirdi

COP31 Başkanı ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Türkiye'nin ev sahipliği yapacağı Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'nin 31. Taraflar Konferansı (COP31) kapsamında UNFCCC İcra Sekreteri Simon Stiell ve Avustralya İklim Değişikliği ve Enerji Bakanı Chris Bowen ve heyetleriyle görüştü.

Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Yarın açılışını yapacağımız COP31 öncesinde UNFCCC İcra Sekreteri Sayın Simon Stiell ve Avustralya İklim Değişikliği ve Enerji Bakanı Sayın Chris Bowen ve heyetler ile üçlü bir görüşme gerçekleştirdik." ifadesini kullandı.