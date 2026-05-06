Kurum'dan İBB Yolsuzluk İddialarına Yanıt

06.05.2026 20:31
Bakan Kurum, İBB'deki yolsuzluk davasında iftiralarla karşılaştığını belirtti.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ndeki (İBB) büyük yolsuzluk davasında gündeme gelen, 'Murat Gülibrahimoğlu isimli firari şahsın seçim kampanyamıza maddi destek verdiği' yönündeki iddialar gerçek dışıdır, açık bir iftiradır." ifadelerini kullandı.

Kurum, konuya ilişkin NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"İBB'deki büyük yolsuzluk davasında gündeme gelen, Murat Gülibrahimoğlu isimli firari şahsın seçim kampanyamıza maddi destek verdiği yönündeki iddialar gerçek dışıdır, açık bir iftiradır. Söz konusu kişinin seçim kampanyamıza herhangi bir desteği asla söz konusu olmamıştır. Bu kapsamda kampanyamızın ve şahsımın iftiralarla hedef alınması en hafif tabirle ahlaksızlıktır. Yaptığı yolsuzluklar ortaya çıkanlar, para kuleleri yıkılanlar, gayriahlaki ilişkilerine bant çekenlerin gündemi değiştirme çabaları nafiledir. Hangi iftirayı atarsanız atın, yaptığınız yolsuzlukların üzerini örtemeyeceksiniz."

Kaynak: AA

SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.05.2026 21:30:00. #7.12#
