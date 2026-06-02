Kurum Müdürleri Değerlendirme Toplantısı
Kurum Müdürleri Değerlendirme Toplantısı

02.06.2026 10:33
Kayseri'de Vali Çiçek başkanlığında kamu hizmetleri ve yatırımlar değerlendirildi.

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek başkanlığında "Kurum Müdürleri Değerlendirme Toplantısı" yapıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıya, Kayseri'de görev yapan bölge müdürleri ile kurum müdürleri katıldı.

Toplantıda, ilde yürütülen kamu hizmetleri, devam eden yatırımlar, kurumlar arası koordinasyon çalışmaları ve vatandaş odaklı hizmet anlayışı çerçevesinde sürdürülen faaliyetler değerlendirildi.

Ayrıca kurumlar tarafından yürütülen çalışmaların mevcut durumu ele alınarak, kamu hizmetlerinin daha etkin ve verimli bir şekilde sunulmasına yönelik yapılabilecek çalışmalar hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

Vali Çiçek, toplantıda yaptığı konuşmada, "Vatandaşlarımızın ihtiyaç ve beklentilerine hızlı ve etkili çözümler üretilmesi büyük önem taşımaktadır. Bu nedenle tüm kurumlarımızın, kamu hizmetlerinde kalite ve verimliliğin artırılması amacıyla koordinasyon içerisinde çalışmalarını sürdürmeleri gerekmektedir." ifadelerini kullandı.

Toplantı, kurum müdürlerinin görev alanlarına ilişkin değerlendirmelerde bulunmaları ve karşılıklı görüş alışverişinin ardından sona erdi.

Kaynak: AA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
