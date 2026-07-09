Kurum, Suudi Arabistan ile İşbirliği İmzaladı - Son Dakika
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Kurum, Suudi Arabistan ile İşbirliği İmzaladı

Kurum, Suudi Arabistan ile İşbirliği İmzaladı
09.07.2026 11:31
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Bakan Kurum, Suudi Arabistan'da belediye, konut ve enerji konularında mutabakat zaptı imzaladı.

COP31 Başkanı ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Suudi Arabistan temasları kapsamında Suudi Arabistan Belediyeler ve Konut Bakanı Macid Bin Abdullah El-Hukeyl ve Suudi Arabistan Enerji Bakanı Prens Abdülaziz bin Selman Al Suud ile görüştü.

Görüşmeye ilişkin NSosyal hesabından paylaşım yapan Bakan Kurum, El-Hukeyl ile verimli bir görüşme gerçekleştiklerini, "Belediye ve Konut Sektörleri Alanında Mutabakat Zaptı"nı imzaladıklarını belirtti.

Bakan Kurum, atılan imzaların, şehir planlama, konut, altyapı, dijital dönüşüm ve akıllı şehirler başta olmak üzere, birçok alanda iki ülke arasındaki işbirliğini daha da güçlendireceğini vurguladı.

Atılan imzaların şehir planlama, konut, altyapı, dijital dönüşüm ve akıllı şehirler başta olmak üzere, birçok alanda iki ülke arasındaki işbirliğini güçlendireceğine işaret eden Kurum, Emlak Konut Global'in Mekke'de hayata geçirdiği "Hayat Mekke Projesi"ni değerlendirerek projenin yüzde 25'lik kısmının yabancı yatırımcılara satışına imkan tanınması konusunda mutabakata vardıklarını aktardı.

Yenilenebilir enerji çalışmaları ele alındı

Suudi Arabistan Enerji Bakanı Prens Abdülaziz bin Selman Al Suud ile de görüşen Kurum, görüşmede, Türkiye'nin enerji dönüşümüne ilişkin vizyonunu ve önceliklerini paylaştıklarını belirtti.

Bakan Kurum, şunları kaydetti:

"Yenilenebilir enerji, enerji verimliliği ve düşük karbonlu yakıt alanlarındaki hedeflerimiz ile Eylem Gündemimiz kapsamında '35'e 35' Küresel Elektrifikasyon Hedefimizi ve döngüsel ekonomiye yönelik çalışmalarımız hakkında bilgi verdik. Ayrıca, Asrın İnşa Seferberliği kapsamında yürüttüğümüz çalışmaları ve afet sonrası dirençli şehirler inşa etme irademizi anlatarak, bu süreçte gösterdiği dayanışma ve destek dolayısıyla Suudi Arabistan'a teşekkürlerimizi ilettik. Suudi Arabistan'ın enerji alanındaki tecrübesi ve vizyonunun, COP31 sürecindeki ortak hedeflerimize önemli katkılar sağlayacağına inanıyorum."

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kurum, Suudi Arabistan ile İşbirliği İmzaladı - Son Dakika

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