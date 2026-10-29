Kuruoğlu, Cumhuriyet\'in 103. yılını eğitimde fırsat eşitliği vurgusuyla kutladı

(ANKARA) - Hürriyetçi Eğitim Sen Genel Başkanı Levent Kuruoğlu, "Cumhuriyetimizin 103. yılını büyük bir gurur ve coşkuyla kutluyoruz. Kadınların siyasi haklarından eğitimde fırsat eşitliğine, çalışma hayatından hak ve özgürlüklere uzanan Cumhuriyet kazanımlarıyla geleceğe daha güçlü, daha umutlu bakıyoruz" açıklamasını yaptı.

Öğretmen-Hür-Sen Konfederasyonu ve Hürriyetçi Eğitim Sen Genel Başkanı Levent Kuruoğlu, sosyal medya hesabından 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na ilişkin yazılı açıklama yaptı. Kuroğlu'nun açıklaması şu şekilde:

"Cumhuriyet, milletimizin kendi geleceğine sahip çıkma iradesidir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde kazanılan bağımsızlığın, millet egemenliğiyle taçlanmasıdır. Cumhuriyetimizin 103. yılını büyük bir gurur ve coşkuyla kutluyoruz. Kadınların siyasi haklarından eğitimde fırsat eşitliğine, çalışma hayatından hak ve özgürlüklere uzanan Cumhuriyet kazanımlarıyla geleceğe daha güçlü, daha umutlu bakıyoruz. Bu kazanımları korumak ve ileriye taşımak hepimizin sorumluluğu. Cumhuriyet'e sahip çıkmak; onu yaşatan insanların emeğine, haklarına ve hürriyetine sahip çıkmaktır.

Hürriyetçi Eğitim Sen olarak liyakatin esas alındığı, kadınların yönetimde eşit söz sahibi olduğu, hiçbir eğitim çalışanının düşüncesi veya sendikal tercihi nedeniyle ayrımcılığa uğramadığı bir çalışma hayatı için mücadele ediyoruz. Bu yolda rehberimiz, Atatürk'ün aklı ve bilimi esas alan eğitim idealidir. Cumhuriyet'in yarınları sınıflarımızda yetişiyor. Özgür düşünen, sorgulayan, eşitliğe ve adalete inanan nesillerin ellerinde Cumhuriyet daha da güçlenecek. Biz de mesleğimizin onuruna ve özgür irademize sahip çıkarak bu geleceğin kurulmasında kararlılıkla yer alacağız. Biz, fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür eğitim çalışanlarının sendikasıyız. Cumhuriyetimizin 103. yılında Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, silah arkadaşlarını ve bağımsızlık mücadelemizin bütün kahramanlarını saygı, rahmet ve minnetle anıyoruz. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun. Yaşasın Cumhuriyet, Yaşasın Hürriyet"