Kurye, bebek arabasına tuvaletini yaptı

Kazakistan'da bir kurye, girdiği apartmandaki bebek arabasına tuvaletini yaptı.

KURYENİN REZİLLİĞİ KAMERADA

Kazakistan’da bir apartmana sipariş götüren kurye, koridorda asılı duran güvenlik kameralarına yansıyan iğrenç bir olaya imza attı. Siparişi teslim etmeden önce katta oyalanan kurye, apartman boşluğunda duran bir bebek arabasına tuvaletini yaptı. O anların sosyal medyada yayılmasıyla birlikte, olay kısa sürede büyük bir infiale neden oldu.

Görüntülerin ortaya çıkmasının ardından apartman sakinleri ve sosyal medya kullanıcıları kuryeye büyük tepki gösterdi.