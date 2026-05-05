Kuşadası Belediye Başkan Vekili Demirtaş'tan Balık Pazarı'na Ziyaret
05.05.2026 17:20  Güncelleme: 19:17
Kuşadası Belediye Başkan Vekili Tahsin Demirtaş, Kuşadası Balık Pazarı ziyaretinde balıkçı esnafının sorun, talep ve çözüm önerilerini dinledi. Demirtaş, "Başkanımız Ömer Günel döneminde Balık Pazarı’nda başlatılan yenileme çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Depreme dayanıklı hale getirip, modern bir görünüme kavuşturacağımız yeni yerinize yakın zamanda taşınacaksanız" dedi.

Başkan Vekili Demirtaş, Marina Plajı karşısındaki açık otoparkta geçici olarak hizmet veren Kuşadası Balık Pazarı'nı ziyaret etti. Belediye başkan yardımcılarının da katıldığı ziyarette Demirtaş, balıkçı esnafının sorun, talep ve çözüm önerilerini dinledi.

Pazara gelen vatandaşlarla da sohbet eden Demirtaş, balıkçı esnafına yenilenme süreci devam eden pazardaki son durumla ilgili bilgi verdi. Demirtaş, daha sonra pazara giderek yenileme çalışmalarını yerinde inceledi.

"Yakın zamanda esnafımız yenilenmiş yerlerine taşınabilecek"

Başlatılan çalışmaların kesintisiz devam ettiğini belirten Demirtaş, "Her zaman esnafın yanında olan Başkanımız Ömer Günel, Kuşadası'na modern bir balık satışı tesisi kazandırmak için Balık Pazarı'nda yenileme çalışması başlatmıştı. Biz de onun hizmet izinden giderek bu çalışmaları tüm hızıyla sürdürüyoruz. Şu an balık pazarını depreme karşı dayanıklı hale getiriyoruz. Ayrıca pazarda zemin seramikle kaplanıyor. Yine bir soğuk hava deposu yeri, çöp odası ve bir de tuvalet imalatı gerçekleştiriyoruz. Tüm yenileme işlemlerini balıkçı esnafımız için yapıyoruz. Yakın zamanda balıkçı esnafımız baştan aşağıya yenilenmiş yerlerine taşınabilecek" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

