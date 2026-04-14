Kuşadası Belediye Başkan Vekili Demirtaş'tan Park ve Bahçeler Müdürlüğü'ne Ziyaret

(AYDIN) - Saha çalışanlarıyla bir araya gelmeye devam eden Kuşadası Belediyesi Başkan Vekili Tahsin Demirtaş, Park ve Bahçeler Müdürlüğü'nü ziyaret etti.

Başkan Vekili Tahsin Demirtaş, Kuşadası Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü personeliyle bir araya geldi. Demirtaş'a ziyaretinde, Belediye Başkan Yardımcıları Yusuf Atak, Özgür Batçıoğlu ve Ayşegül Dağlı da eşlik etti.

Şantiye alanında gerçekleştirilen ziyarette Demirtaş, personel ile kahvaltı yaptı, yürütülen çalışmalara ilişkin bilgi aldı. Buluşmada, belediye hizmetlerinin sahadaki önemi ve ekip çalışmasının değeri vurgulandı.

Ziyaret sırasında Demirtaş, Silivri de tutuklu bulunan Belediye Başkanı Ömer Günel'in selamlarını da ileterek, belediye yönetiminin her zaman çalışanların emeğine değer verdiğini ve sahadaki çalışmaların yakından takip edildiğini ifade etti.

Ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getiren personel ise Demirtaş'a teşekkür etti.