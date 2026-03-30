Kuşadası Belediye Başkan Vekili Demirtaş'tan Personele "Geçmiş Olsun" Ziyareti

(AYDIN) - Kuşadası Belediye Başkan Vekili Tahsin Demirtaş, trafik kazasında yaralanan Temizlik İşleri Müdürlüğü personeli Muhittin Kırlı'yı tedavi gördüğü hastanede ziyaret ederek, geçmiş olsun dileklerini iletti.

Kuşadası Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü personeli Muhittin Kırlı, geçen hafta geçirdiği trafik kazasında yaralandı. Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Kırlı'nın tedavisi devam ediyor.

Belediye Başkan Vekili Demirtaş da sağlık durumu her geçen gün iyiye giden Kırlı'yı hastanede ziyaret etti. Kırlı'nın ailesiyle de görüşen Demirtaş, geçmiş olsun dileklerini iletip, Kuşadası Belediyesi'nin her zaman yanlarında olduğunu ifade etti.

"Böyle günlerde dayanışma içerisinde olmamız gerekiyor"

Emekçi personelin kendileri için çok kıymetli olduğunu belirten Demirtaş, "Arkadaşımız maalesef talihsiz bir trafik kazasında yaralandı. Böyle günlerde dayanışma içerisinde olmamız gerekiyor. Kuşadası Belediyesi olarak mesai arkadaşımıza gerekli olan her türlü desteği vereceğiz. Tek dileğimiz bir an önce iyileşip, sağlığına kavuşması" diye konuştu.