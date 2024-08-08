Kuşadası Belediye Başkanı Avcılar Derneği\'ne Polar Hediye Etti

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(AYDIN)- Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Avcılar Derneği üyelerine seçim döneminde verdiği sözü tutarak polar hediye etti.

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Kuşadası Avcılar Derneği'ni ziyaret etti. Dernek Başkanı Çağatay Aynalı ile bir araya gelen Başkan Ömer Günel'e meclis üyeleri Efe Berberoğlu, Gülden Akbulut ve Nilüfer Tektaş Cevahir de eşlik etti. Ziyarette Başkan Ömer Günel, dernek üyeleriyle sohbet ederek ilçe ile ilgili sorunları, talepleri ve önerilerini de dinledi.

Günel, seçim döneminde verdiği sözü yerine getirerek polar hediye etti. Dernek Başkanı Çağatay Aynalı da Başkan Ömer Günel'e hem nezaket ziyareti hem de hediyesi dolayısıyla teşekkür etti.