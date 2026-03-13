Kuşadası Belediye Başkanı Gözaltında - Son Dakika
Kuşadası Belediye Başkanı Gözaltında

13.03.2026 09:45
CHP'li Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, polis operasyonuyla gözaltına alındı.

Aydın'ın Kuşadası ilçesinin CHP'li Belediye Başkanı Ömer Günel, gözaltına alındı.

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, sabah saatlerinde, polisin düzenlediği operasyonla gözaltına alındı. Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen Günel'in, hangi soruşturma kapsamında gözaltına alındığına ilişkin resmi makamlardan henüz bir açıklama yapılmadı.

Kaynak: DHA

