Aydın'ın Kuşadası ilçesinin CHP'li Belediye Başkanı Ömer Günel, gözaltına alındı.
Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, sabah saatlerinde, polisin düzenlediği operasyonla gözaltına alındı. Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen Günel'in, hangi soruşturma kapsamında gözaltına alındığına ilişkin resmi makamlardan henüz bir açıklama yapılmadı.
Son Dakika › Güncel › Kuşadası Belediye Başkanı Gözaltında - Son Dakika
