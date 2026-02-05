Kuşadası Belediye Başkanı Günel, Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkan Adayı Uçkan'ı Ağırladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Kuşadası Belediye Başkanı Günel, Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkan Adayı Uçkan'ı Ağırladı

05.02.2026 17:13  Güncelleme: 20:18
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Şoförler ve Otomobilciler Odası başkan adayı Murat Uçkan'ı makamında kabul ederek, şoför esnafının sorunları hakkında görüş alışverişinde bulundu. Günel, adaylara eşit mesafede olduğunu vurgulayarak, her türlü işbirliğine açık olduğunu belirtti.

(AYDIN)- Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Kuşadası Şoförler ve Otomobilciler Odası başkan adayı Murat Uçkan'ı makamında ağırladı. Şoför esnafının sorunlarının ele alındığı görüşmede tüm adaylara başarılar dileyen Günel, "Ben hepsine eşit mesafedeyim. Kim seçilirse seçilsin uyum içerisinde çalışmaya hazırım" dedi.

Başkan Ömer Günel, 18 Şubat'ta yapılacak seçimler öncesi, Kuşadası Şoförler ve Otomobilciler Odası başkan adayı Murat Uçkan'ı makamında misafir etti. Ziyarette Murat Uçkan, Başkan Ömer Günel'e şoför esnafının yaşadığı sorunlar ve çözüm önerilerinden bahsetti. Seçilmesi halinde yaşama geçireceği projeleri de anlatan Uçkan, Başkan Günel'e her zaman şoför esnafının yanında olduğu için teşekkür etti.

"Her adaya eşit mesafede olduğumu özellikle vurgulamak istiyorum"

Seçim yarışında aday olan tüm isimlere başarılar dileyen Başkan Günel, "Öncelikle sizin sorunlarınızı çok iyi biliyorum. Görev yaptığım süre boyunca bunlara çözüm bulmak için yetki ve imkanlarım dahilinde elimden geleni yaptım. Ben her adaya eşit mesafede olduğumu özellikle vurgulamak istiyorum. Kim seçilirse seçilsin uyum içerisinde çalışmaya hazırım. Çünkü ben herkesin ve her kesimin belediye başkanıyım. Görevde olduğum süre boyunca kentimize daha fazla turist çekmek ve esnafımızın da para kazanmasını sağlamak için birçok yatırım gerçekleştirdik" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, Ömer Günel, Kuşadası, Politika, Belediye, Ekonomi, Ulaşım, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kuşadası Belediye Başkanı Günel, Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkan Adayı Uçkan'ı Ağırladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yeni görüntüler ortaya çıktı “Taksi beni sevmiyor“ dedi, durağı talan etti Yeni görüntüler ortaya çıktı! "Taksi beni sevmiyor" dedi, durağı talan etti
Sakarya’da fıkra gibi olay: Kurtarmaya gelen de battı Sakarya'da fıkra gibi olay: Kurtarmaya gelen de battı
Pedofili sapık Epstein’in evindeki gizli tünel ilk kez görüntülendi Pedofili sapık Epstein'in evindeki gizli tünel ilk kez görüntülendi
Fenomenler şimdi yandı Bunu yapanları hapis cezası bekliyor Fenomenler şimdi yandı! Bunu yapanları hapis cezası bekliyor
Otomotiv devi, 1 milyar dolarlık Türkiye yatırımından vazgeçti iddiası Otomotiv devi, 1 milyar dolarlık Türkiye yatırımından vazgeçti iddiası
Karısını hunharca katleden zanlıdan akıllara ziyan sözler Karısını hunharca katleden zanlıdan akıllara ziyan sözler

21:44
Abu Dabi’de Esir Takası Anlaşması
Abu Dabi'de Esir Takası Anlaşması
21:25
Sergen Yalçın, ’’Hayırlı olsun’’ diyerek yeni transferi duyurdu
Sergen Yalçın, ''Hayırlı olsun'' diyerek yeni transferi duyurdu
20:24
Milan Skriniar’ın cezası belli oldu
Milan Skriniar'ın cezası belli oldu
20:06
AK Partili Şamil Tayyar’dan Zeydan Karalar yorumu: Adalet, iyidir
AK Partili Şamil Tayyar'dan Zeydan Karalar yorumu: Adalet, iyidir
19:54
Sağanak sonrası Çeşme’de denizle kara birleşti
Sağanak sonrası Çeşme'de denizle kara birleşti
19:12
Zeydan Karalar hakkında tahliye kararı
Zeydan Karalar hakkında tahliye kararı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.02.2026 22:15:42. #7.11#
SON DAKİKA: Kuşadası Belediye Başkanı Günel, Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkan Adayı Uçkan'ı Ağırladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.