Kuşadası Belediye Başkanı Günel, Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkan Adayı Uçkan'ı Ağırladı

(AYDIN)- Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Kuşadası Şoförler ve Otomobilciler Odası başkan adayı Murat Uçkan'ı makamında ağırladı. Şoför esnafının sorunlarının ele alındığı görüşmede tüm adaylara başarılar dileyen Günel, "Ben hepsine eşit mesafedeyim. Kim seçilirse seçilsin uyum içerisinde çalışmaya hazırım" dedi.

Başkan Ömer Günel, 18 Şubat'ta yapılacak seçimler öncesi, Kuşadası Şoförler ve Otomobilciler Odası başkan adayı Murat Uçkan'ı makamında misafir etti. Ziyarette Murat Uçkan, Başkan Ömer Günel'e şoför esnafının yaşadığı sorunlar ve çözüm önerilerinden bahsetti. Seçilmesi halinde yaşama geçireceği projeleri de anlatan Uçkan, Başkan Günel'e her zaman şoför esnafının yanında olduğu için teşekkür etti.

"Her adaya eşit mesafede olduğumu özellikle vurgulamak istiyorum"

Seçim yarışında aday olan tüm isimlere başarılar dileyen Başkan Günel, "Öncelikle sizin sorunlarınızı çok iyi biliyorum. Görev yaptığım süre boyunca bunlara çözüm bulmak için yetki ve imkanlarım dahilinde elimden geleni yaptım. Ben her adaya eşit mesafede olduğumu özellikle vurgulamak istiyorum. Kim seçilirse seçilsin uyum içerisinde çalışmaya hazırım. Çünkü ben herkesin ve her kesimin belediye başkanıyım. Görevde olduğum süre boyunca kentimize daha fazla turist çekmek ve esnafımızın da para kazanmasını sağlamak için birçok yatırım gerçekleştirdik" diye konuştu.