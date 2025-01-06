Kuşadası Belediye Başkanı Günel: "Yıllardır Birilerinin Rant Elde Ettiği Mülkler, Bundan Böyle Halkımızın Yararına Kullanılacak"

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(AYDIN)- Kuşadası Belediye Meclisi, 2025 yılının ilk toplantısını yaptı. Toplantıda konuşan Belediye Başkanı Ömer Günel, "Göreve geldiğimizde yeniden ihale ettiğimiz belediye mülklerinden sağladığımız kira bedeli ile 2 mahallenin altyapısını ve üstyapısını yeniledik. Yıllardır alt kiracılar yoluyla birilerinin rant elde ettiği kentimize ait bu mülkler, bundan böyle halkımızın yararı doğrultusunda kullanılacak" dedi.

Kuşadası Belediye Meclisi Ocak ayı olağan toplantısı, Belediye Başkanı Ömer Günel yönetiminde yapıldı. Yeni yılın ilk toplantısında, Belediye Meclisi'nin 2025 yılı boyunca her ayın ilk pazartesi günü toplanmasına ve yıl boyunca tatil yapmamasına karar verildi. Toplantıda ayrıca Kuşadası Belediyesi Denetim Komisyonu üyeleri seçildi. Yapılan gizli oylama ile Denetim Komisyonu'na Belediye Meclis üyelerinden Mehmet Sarıdedeoğlu, Emre Fazlılar, Ali Aydın ve Alpay Örter seçildi.

Belediye'nin öz iştiraklerinden Arya Turistik Tesisleri A.Ş ile ilgili 25 milyon lira nakdi sermaye artışı yapılması kararı alınan toplantıda, şirketin yönetim kurulu başkanı Tümer Apaydın bir sunum yaptı. 2019 yılında cirosu 15 milyon lira olan Arya A.Ş'nin 2024 yılını 181 milyon 695 lira ciro ile tamamladığını kaydeden Apaydın, "2019 yılında eksi 5 milyon lira değerindeki öz kaynak ve 6 milyon 707 bin liralık duran varlık ile devraldığımız Arya A.Ş, beş yıl içerisinde 208 milyon liralık öz kaynağa, 265 bin 174 bin liralık ise duran varlığa sahip hale gelmiştir.2019 yılında 13 milyon 472 bin liralık borcu bulunan Arya A.Ş'nin şu anda tedarikçi firmalara ve personele borcu bulunmamaktadır. Vergi Dairesi ile SGK'ya olan borçlar ise yapılandırılmıştır" diye konuştu.

Arya A.Ş'de uygulanan profesyonel yönetim anlayışı ile istihdam alanında da önemli düzenlemeler yapıldığını belirten Apaydın, 2019 yılında 6 şubesi bulunan şirketin 183 personeli olduğunu, 2024 yılında ise şube sayısının 15'e yükselmesine rağmen personel sayısının 148'e düştüğüne dikkat çekti. Apaydın, Arya A.Ş'nin 2024 yılını 3 milyon lira karla kapattığını da sözlerine ekledi.

11 milyon liralık Adalı Kart indirimi

Arya A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı Tümer Apaydın, Belediye Başkanı Ömer Günel tarafından geçen yıl hayata geçirilen ve ilçede ikamet eden vatandaşlara yönelik önemli indirim ve avantajlar sağlayan Adalı Kart'ın Arya A.Ş Tesislerinde kullanımı ile ilgili olarak da bilgi aktardı. Buna göre 34 bin 718 kişi tarafından kullanılan Adalı Kart, 2024 yılı boyunca Arya A.Ş tesislerinden yapılan 42 milyon 448 bin 997 lira tutarındaki 356 bin parçalık ürün alışverişinde kullanıldı. Yüzde 30 indirim olanağı sağlayan Adalı Kart sahiplerine, toplam 11 milyon 179 bin liralık indirimden yararlanma olanağı sundu.

Arya A.Ş'nin 2025 yılı turizm sezonuna Panionion Park, Balıkçılar Kahvesi, Kese Dağı Mesire Alanı, Kampinova, Sevgi Plajı Mesire Alanı'nı barındıran 5 yeni tesis ile başlayacağını vurgulayan Tümer Apaydın "Arya A.Ş'yi profesyonel bir şirket haline getirmek ve bu yolla halkımıza daha kaliteli hizmet sunmak için çalışıyoruz. Buradan tüm yönetim kurulu üyelerimize, çalışanlarımıza ve Arya A.Ş'yi siyasi baskı unsuru olmadan yönetmemize izin veren Belediye Başkanımız Sayın Ömer Günel'e teşekkür ediyorum" dedi.

Toplantıda konuşan Başkan Ömer Günel ise 2019 yılında batık bir halde devralınan Arya A.Ş'nin 5 yıl içerisinde kar eden ve yeni yatırımlar yapan bir şirket haline getirilmesinin Kuşadası adına çok memnuniyet verici olduğunu belirterek "Bu başarı nedeniyle başta Arya A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı'mız Tümer Apaydın olmak üzere tüm yönetici ve çalışan arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum" dedi.

"Birilerinin rant elde ettiği mülkler, bundan böyle halkımızın yararı doğrultusunda kullanılacak"

Arya A.Ş'nin 2025 yılında yaşama geçireceği Kese Dağı Mesire Alanı projesi ile ilgili olarak konuşan Başkan Ömer Günel, kısa süre içerisinde tamamlanacak projenin ilçeye büyük değer katacağını belirtti. Kese Dağı Mesire Alanı'nın Arya A.Ş tarafından işletileceğinin altını çizen Başkan Ömer Günel, "Kentin önemli rant alanlarının üçüncü şahıslara ihale edilmesini ve kamunun cebine girmesi gereken paranın birilerinin cebine girmesini kesinlikle doğru bulmuyoruz. Balıkçılar Kahvesi ile ilgili inadımızın nedeni de budur. Göreve geldiğimizde yeniden ihale ettiğimiz belediye mülklerinden sağladığımız kira bedeli ile 2 mahallenin altyapısını ve üstyapısını yeniledik. Yıllardır alt kiracılar yoluyla birilerinin rant elde ettiği kentimize ait bu mülkler, bundan böyle halkımızın yararı doğrultusunda kullanılacak" diye konuştu.

Kese Dağı Mesire Alanının Kuşadası için çok önemli olduğuna dikkat çeken Başkan Ömer Günel, proje kapsamında mesire alanının yanı sıra kafeteryalar, yürüyüş, spor ve çocuklar için oyun alanları bulunduğunu söyledi. Başkan Ömer Günel "Hayalimiz Kese Dağı'nı insanların keyifle gidip vakit geçirebileceği bir mekan haline getirmek" ifadelerini kullandı.