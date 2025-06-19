Kuşadası Belediye Başkanı'ndan Eğlence Mekanı Açıklaması

(AYDIN)- Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, kentteki bir eğlence mekanıyla ilgili sosyal medyada paylaşılan görüntülere ilişkin "İşletmeyle ilgili idari yaptırımlar uygulanmış, denetim mekanizmaları devreye girmiştir. Ancak burada önemli olan tekil olayların genelleştirilmemesi, tüm esnafımıza ve turizmcilerimize mal edilmemesidir. Kuşadası Belediyesi olarak bizler, kentimizin marka değerini zedeleyecek hiçbir tutum ve davranışa göz yummayız" dedi.

Belediye Başkanı Ömer Günel, Kuşadası'ndaki bir eğlence mekanının sosyal medyada paylaşılan görüntülerine ilişkin açıklama yaptı. Başkan Günel'in açıklaması şöyle:

"Son günlerde sosyal medyada yer alan bazı görüntüler üzerinden yaşanan tartışmalar, turizm sezonunun en hareketli dönemine girdiğimiz bu günlerde hepimizi derinden üzmüştür. Kuşadası sadece güzel koyları, tarihi dokusu ve eşsiz doğasıyla değil, aynı zamanda saygılı işletmeciliği ve kaliteli hizmet anlayışıyla da anılmayı hak eden bir turizm kentidir. Bu süreçte, ilgili işletmeyle ilgili idari yaptırımlar uygulanmış, denetim mekanizmaları devreye girmiştir. Ancak burada önemli olan tekil olayların genelleştirilmemesi, tüm esnafımıza ve turizmcilerimize mal edilmemesidir. Kuşadası Belediyesi olarak bizler, kentimizin marka değerini zedeleyecek hiçbir tutum ve davranışa göz yummayız. Ancak aynı zamanda alın teriyle, emeğiyle, Kuşadası'nı bugünlere taşıyan esnafımızın da her zaman yanındayız.

Bu kenti hep birlikte büyütüyor, hep birlikte koruyoruz. Bu nedenle hem kamu düzenini hem de turizm ahlakını koruma yönündeki sorumluluğumuzu yerine getirirken esnafımızla çatışan değil, onlarla birlikte hareket eden bir anlayışı benimsiyoruz. Tüm işletmelerimizi, bu konuda daha hassas ve dikkatli olmaya davet ediyorum. Kuşadası'nın itibarı hepimizin sorumluluğundadır."