Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, CHP'nin Cumhurbaşkanı Adaylığı Ön Seçiminde Oy Kullandı - Son Dakika
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Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, CHP'nin Cumhurbaşkanı Adaylığı Ön Seçiminde Oy Kullandı

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, CHP'nin cumhurbaşkanı adaylığı ön seçiminde oy kullandı ve demokratik sürecin önemine dikkat çekti. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na destek amacıyla oy kullanan Günel, seçime olan yoğun katılımdan bahsetti.

23.03.2025 18:22  Güncelleme: 18:49
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(AYDIN)- Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, CHP'nin Cumhurbaşkanı adaylığı ön seçiminde oy kullandı. Günel, "Bu demokratik süreç Türkiye için çok önemli. Tüm engellemelere rağmen ülke genelinde herkes oylarını kullanarak yaşananlara tepkisini gösterdi" dedi.

CHP'nin cumhurbaşkanı adayını belirlemek için İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik soruşturmada tutuklanan Ekrem İmamoğlu'nun tek aday olduğu ön seçiminde, tüm il ve ilçelerde 5 bin 960 sandık kuruldu. Kuşadası'nda da CHP'ye üye 8 bin 500 kişi, 12 ayrı seçim bölgesinde bulunan 22 sandıkta oy kullandı. Oy verme işlemine vatandaşların da ilgisi yoğun oldu. Kuşadalılar, kendileri için kurulan 28 Dayanışma Sandığı'na gelerek Ekrem İmamoğlu'na oy verdi.

Başka Günel kente dönüp oy kullandı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na destek olmak amacıyla Saraçhane'de bulunan Belediye Başkanı Ömer Günel de bugün kente dönüp, oyunu CHP Kuşadası İlçe Örgütü Binası'nda kullandı. Günel, oy pusulasının bulunduğu zarfı, eşi Duygu Günel ve 99 yaşında CHP'ye üye olan Suphiye Dikici ile birlikte 3 numaralı üye sandığına attı.

"Yargının aparat gibi kullanılmasına karşı çıkan hemşehrilerime teşekkür ediyorum"

Oyunu kullandıktan sonra konuşan Günel, "Partimizin cumhurbaşkanı ön adayı olan Ekrem İmamoğlu'na destek vermek için dün Saraçhane'deydim. Tüm Türkiye'de seçime müthiş bir katılım var. Dayanışma Sandıkları'nın önünde kuyruklar oluşmuş durumda. Bu demokratik süreç Türkiye için çok önemli. Her şeye rağmen engellenemeyen bu süreçte vatandaşlarımız yaşananlara tepkisini demokratik yollardan veriyor. Yargının bir aparat gibi kullanılmasına karşı çıkan hemşehrilerime çok teşekkür ediyorum" dedi.

Öte yandan Türkiye genelinde saat 08: 00'de başlayan oy verme işlemi, 19: 00'a kadar uzatıldı.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, CHP'nin Cumhurbaşkanı Adaylığı Ön Seçiminde Oy Kullandı - Son Dakika

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