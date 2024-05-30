Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Doğal Şehirler Birliği Başkanı Seçildi - Son Dakika
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Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Doğal Şehirler Birliği Başkanı Seçildi

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Doğal Şehirler Birliği'nin 2024 yılı Mayıs ayı meclis toplantısında oy birliğiyle başkan seçildi. Toplantıda birlik üyeleri ve bütçe komisyonu üyeleri de seçildi. Birliğin merkezi Sındırgı'dan Kuşadası'na taşınacak.

30.05.2024 17:55
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(AYDIN)- Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, geçen yıl Kuşadası Belediyesi'nin de aralarında bulunduğu 11 ilçe belediyesinin kurduğu Doğal Şehirler Birliği'nin 2024 yılı Mayıs ayı meclis toplantısında, oy birliğiyle başkan seçildi.

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde gerçekleşen toplantıda, birlik başkanı ve encümen üyeleri ile plan ve bütçe komisyonu üyeleri seçildi. 2023 mali yılı kesin hesabı ile 2023 yılı faaliyet raporunun da ele alındığı toplantıda, Başkan Günel, 21 oyun tamamını alarak Doğal Şehirler Birliği Başkanı seçilirken, ilçe belediye meclis üyesi Emre Fazlılar ise Birlik Denetim Komisyonu üyeliğine getirildi. Toplantıda ayrıca birliğin merkezinin Sındırgı'dan Kuşadası'na taşınması kararı alınarak, 2024 yılı bütçesi de 437 bin 500 lira olarak belirlendi.

"Doğal şehirler birliği'nden güç doğacak"

Toplantıda konuşan Başkan Ömer Günel, kendisini birliğe aday gösteren Sındırgı Belediye Başkanı Serkan Sak'a teşekkür ederek, "Yeni kurduğumuz Doğal Şehirler Birliği'nin üye sayısını artırmak ve güçlü bir birlik haline getirmek için elimden gelenin en iyisini yapacağımdan kuşkunuz olmasın" dedi.

İlçenin bir turizm kenti olarak Türkiye'nin dünyaya açılan kapılarından birisi olduğunu belirten Günel, "Uluslararası alanda bilinen bir kent olan Kuşadası'nın, Doğal Şehirler Birliği'nin güçlenmesine ve tanıtımına önemli bir katkı sunacağına inanıyorum. Yeni kurulmuş ve enerjisi yüksek bir birlik olarak güzel işler yapacağımıza ve bu birlikten güç doğacağına şüphem bulunmuyor. Tüm yönetici arkadaşlarımızın bilgi ve birikimine ihtiyacımız olacak. En yakın zamanda Kuşadası'nda bir toplantı yaparak sizleri kentimizde ağırlamak istiyoruz" diye konuştu.

Sındırgı Belediye Başkanı Serkan Sak ise üye sayısının artması ile birliğin daha da güçleneceğine dikkat çekerek, birliğin kentlerin doğal, kültürel ve tarihi dokusunun ve değerlerinin korunması, sürdürülebilirlik ilkeleri çerçevesinde yaşatılması, geleceğe aktarılması ve bu değerlerin tanıtımı noktasında önemli bir güç birliği olacağını söyledi. Başkan Sak, birlik üyelerini Sındırgı'da ağırlamaktan memnuniyet duyduğunu belirterek, yeni yönetime başarılar diledi.

Toplantının ardından belediyelerin temsilcileri, Sındırgı'da bulunan Doğal Boya Tekstil İnovasyon Merkezi ile Jeotermal sebze ve meyve kurutma tesisini gezerek, Başkan Sak'tan bilgi aldı.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Doğal Şehirler Birliği Başkanı Seçildi - Son Dakika

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