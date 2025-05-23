Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Gastro Bodrum Festivali'nde

(AYDIN)- Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Uluslararası Gastro Bodrum Festivali'nin açılış törenine katıldı. 25 Mayıs'a kadar sürecek etkinliğin açılışında konuşan Günel, " Türkiye'nin en kapsamlı gastronomi festivali olan bu önemli etkinlikte yer almak, deneyimlerimizi paylaşmak ve lezzetin birleştirici gücünü bir kez daha görmek gurur vericiydi" dedi.

Bu yıl 5'incisi düzenlenen Uluslararası Gastro Bodrum Festivali, Bodrum Kalesi'nde başladı. 25 Mayıs'a kadar sürecek etkinliğin açılışına, dünyanın ve Türkiye'nin başarılı şefleri, gastronomi alanında çalışmalar yürüten çeşitli üniversite ve sivil toplum kuruluşları ile Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel katıldı.

"Türk mutfağının değerini yükselten herkesi kutluyorum"

Açılışta konuşan Başkan Günel, Kuşadası'nda 2022 yılından bu yana düzenlenen Sokak Festivali'nin en çok ilgi çeken bölümünün gastronomi olduğunu belirtti. Günel, "Kuşadası'nda gerçekleştirdiğimiz Sokak Festivali'mizin gördüğü büyük ilgi ve başarı sonrası, Gastro Bodrum Fest'e davet edilmekten büyük mutluluk duydum. Türkiye'nin en kapsamlı gastronomi festivali olan bu önemli etkinlikte yer almak, deneyimlerimizi paylaşmak ve lezzetin birleştirici gücünü bir kez daha görmek gurur vericiydi. Türk mutfağının değerini yükselten bu kıymetli festivalde emeği geçen herkesi kutluyorum" dedi.