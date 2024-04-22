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(AYDIN) - Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Yeniköy Mahallesi'ni ziyaret etti. Günel, "İkinci dönemimizde köylerimizin tüm eksikliklerini kökten gidereceğiz. Ancak bunu yaparken önceliğimizi her zaman kadın ve çocuklarımızın ihtiyaçlarına vereceğiz" dedi.

Birim müdürleri ve Meclis üyelerinin de yer aldığı ziyarette Ömer Günel, Mahalle Muhtarı Fethi Acar, aza heyeti ve hemşehrileriyle görüştü. Toplantıda Günel, Muhtar Acar'a bölgede yapmayı planladıkları alt ve üstyapı yatırımlarıyla ilgili bilgi verdi.

Günel ardından başta Yeniköy'de yaşayan kadınlar olmak üzere hemşehrilerinin talep ve sorunlarını dinledi. Günel, kendisinden çocuk parkı ve yeşil alan, spor aletleri ve el sanatları kursu isteyen kadınlara en kısa sürede taleplerini yerine getireceğinin sözünü verdi. Günel, toplantının ardından Yeniköy'ü dolaşarak saha incelemesinde bulundu.

Kuşadası Belediyesi olarak kentteki her mahalleye eşit hizmet ve yatırım götürmeye çalıştıklarını belirten Günel, "İkinci dönemimizde Yeniköy Mahallemizde, belediyemiz sorumluluk alanında olan tüm sorunlarını çözmüş olacağız. Ancak önceliği her zaman kadın hemşehrilerim ile çocuklarımızın ihtiyaçlarına vereceğiz" diye konuştu.