Kuşadası Belediye Meclisi'nde 22 aracın satıldığı veya hurdaya ayrıldığı açıklandı - Son Dakika
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Kuşadası Belediye Meclisi'nde 22 aracın satıldığı veya hurdaya ayrıldığı açıklandı

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Kuşadası Belediye Meclisi\'nde 22 aracın satıldığı veya hurdaya ayrıldığı açıklandı
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Kuşadası Belediye Meclisi Birinci Başkan Vekili Tümer Apaydın, Sayıştay raporunda envanterde olmadığı belirtilen 22 aracın geçmiş yıllarda satıldığını veya hurdaya çıkarıldığını söyledi. Apaydın, araçların trafikten düşürülmediğini, kaybolmalarının mümkün olmadığını söyledi.

(AYDIN)- Kuşadası Belediye Meclisi Birinci Başkan Vekili Tümer Apaydın, 22 aracın envanterde olmadığını bildiren Sayıştay raporuyla ilgili, "Bu araçların geçmiş yıllarda satışı yapılmış veya hurdaya çıkarılmış. Ancak trafikten düşürülmemiş. Araçların da listesini arkadaşlarımız hazırlıyor. Kuşadası Belediyesi'nde 22 tane aracın kaybolması veya yok olması mümkün değil" açıklamasını yaptı.

Kuşadası Belediye Meclisi'nin kasım ayı olağan toplantısında kentle ilgili önemli kararlar alındı. Müdürlüklerden gelen konuların komisyonlara havale edildiği toplantıda, Belediye Başkan Yardımcısı Yusuf Atak, meclis üyelerine Sayıştay müfettişlerinin Kuşadası Belediyesi'nde yaptığı 2025 yılı denetim sonuçlarıyla ilgili bilgi verip, gelen soruları yanıtladı.

Raporun okunmasının ardından konuşma yapan Başkan Vekili Tümer Apaydın, "Sayıştay'ın yaptığı denetleme aynı zamanda eğitici ve öğreticidir. Eğer müfettişler belediyede bir aksaklık görürlerse zaten yöneticiler bunun hesabını gerekli mahkemelerde verir. Kuşadası Belediyesi'nde 22 aracın envanterde olmadığıyla ilgili konuya da açıklık getirmek istiyorum. Bu araçların geçmiş yıllarda satışı yapılmış veya hurdaya çıkarılmış. Ancak trafikten düşürülmemiş. Araçların da listesini arkadaşlarımız hazırlıyor. Kuşadası Belediyesi'nde 22 tane aracın kaybolması veya yok olması mümkün değil" ifadelerini kullandı.

KARDEŞ ŞEHİR İLİŞKİLERİ DAHA DA GÜÇLENDİRİLECEK

Toplantıda, Kuşadası Belediyesi'nin kardeş şehir ilişkilerini güçlendirmeye yönelik de karar alındı. Bu kapsamda Kuşadası Belediyesi'nin 5-7 Aralık'ta Almanya'da düzenlenecek Marl Kardeş Şehirler Toplantısı'na katılması kararlaştırıldı. Marl'daki toplantıda kenti, Kuşadası Belediye Başkan Yardımcısı Ayşegül Taşdelen Dağlı ve beraberindeki 2 kişi temsil edecek.

Kaynak: ANKA
Tümer ApaydınSayıştayKuşadasıGüncelSon Dakika

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