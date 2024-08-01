Kuşadası Belediye Spor'dan Ücretsiz Yüzme Kursları - Son Dakika
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Kuşadası Belediye Spor'dan Ücretsiz Yüzme Kursları

Kuşadası Belediye Spor bünyesinde açılan ücretsiz yüzme kurslarına çocuklar büyük ilgi gösteriyor. Uzman eğitmenler eşliğinde gerçekleştirilen kurslar, çocuklara yaz dönemini verimli ve keyifli geçirme fırsatı sunuyor.

01.08.2024 10:05  Güncelleme: 10:29
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(AYDIN)- Kuşadası Belediye Spor bünyesinde, çocukların tatil dönemini verimli bir şekilde geçirmelerini sağlamak için ücretsiz olarak açılan yüzme kursları, büyük ilgi görüyor. Uzman eğitmenler eşliğinde verilen kurslara katılan çocuklar yazın keyfini doyasıya çıkarıyor.

Kuşadası Belediye Spor tarafından Ada Kültür Merkezi (KEGEV) bahçesinde bulunan havuzda verilen yüzme eğitimlerine, 7-14 yaş arası çocuklar katılabiliyor. Uzman eğitmenler eşliğinde yapılan kurslar, haftanın belirli günleri 1 saat olarak gerçekleştiriliyor. Kursta çocuklar, hem yaz dönemlerini verimli ve keyifli geçirme hem de akranlarıyla birlikte sosyalleşme fırsatı yakalıyor. Yaz sonuna kadar devam edecek yüzme kurslarına çocuklarını kaydettirmek isteyen ebeveynler, Belediye'nin Yeni Hizmet Binası içerisinde bulunan 'Güvercin Masa' başvuru masasından veya '444 71 14' numaralı çağrı merkezinden bilgi alabilir.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Kuşadası Belediye Spor'dan Ücretsiz Yüzme Kursları - Son Dakika

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