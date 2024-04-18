Kuşadası Belediyesi Adabahçe'de Yaz Sezonu Hazırlıklarına Devam Ediyor - Son Dakika
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Kuşadası Belediyesi Adabahçe'de Yaz Sezonu Hazırlıklarına Devam Ediyor

Kuşadası Belediyesi Adabahçe\'de Yaz Sezonu Hazırlıklarına Devam Ediyor

Kuşadası Belediyesi tarafından tarımsal üretimi geliştirmek ve tüketicilerin sağlıklı gıdaya aracısız ulaşmasını sağlamak amacıyla yaşama geçirilen Adabahçe'de yaz sezonu hazırlıkları sürüyor.

18.04.2024 17:51  Güncelleme: 18:43
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(AYDIN) Kuşadası Belediyesi tarafından tarımsal üretimi geliştirmek ve tüketicilerin sağlıklı gıdaya aracısız ulaşmasını sağlamak amacıyla yaşama geçirilen Adabahçe'de yaz sezonu hazırlıkları sürüyor. Bu kapsamda biber, karpuz, kavun, salatalık, domates, patlıcan gibi yaz sebzelerinin fideleri Adabahçe'nin topraklarıyla buluşturuluyor.

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel'in öncülüğünde 2020 yılının Haziran ayında "Toprağa Sarıl, Üretime Katıl" sloganıyla yaşama geçirilen Adabahçe'de kış hasadı verimli geçti. Ekim ayında toprakla buluşturulan karnabahar, brokoli, lahana, marul, roka, havuç, ıspanak, turp ve baklalar Kuşadası Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından günlük olarak toplanarak Halk Ada Market mağazası, Adamarket Ekspres aracı ve Adamarket Karavan aracılığı ile ilçelilere ulaştırıldı.

Nisan ayının gelmesiyle ise yaz sebzelerinin ekimine başlanan Adabahçe'de yaz boyunca 11 bine yakın fidenin toprakla buluşması bekleniyor.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Kuşadası Belediyesi Adabahçe'de Yaz Sezonu Hazırlıklarına Devam Ediyor - Son Dakika

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