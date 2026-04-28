Kuşadası Belediyesi Anne-Baba-Çocuk Merkezi'nde "Çiçek Atölyesi" Etkinliği

(AYDIN)- Kuşadası Belediyesi tarafından çocukların kişisel gelişimine katkı sağlamak ve ebeveynlerin bilinçlenmesini desteklemek amacıyla hayata geçirilen Anne-Baba- Çocuk Merkezi'nde "Çiçek Atölyesi" etkinliği düzenlendi.

İkiçeşmelik Mahallesi'nde yer alan Cafer Kotan Yaşam Parkı içerisindeki merkezde, 3-6 yaş arası çocuklara yönelik "Çiçek Atölyesi" adlı eğitici ve eğlenceli bir çalışma gerçekleştirildi. Baharın gelişini kutlamak amacıyla organize edilen etkinlik, minik öğrencilerden yoğun ilgi gördü. Yaklaşık bir saat süren atölyede çocuklar, kağıttan hazırlanan çiçekleri suya bırakarak açılma sürecini gözlemledi. Etkinlikte çocuklar, hem merak duygularını geliştirdi hem de temel bilimsel gözlem becerilerini deneyimleme fırsatı buldu.

Merkez, yıl boyunca faaliyetlerini sürdürüyor

Etkinliğin devamında ise eğitimciler eşliğinde kağıt tabaklardan oluşturulan çiçekler, çocukların hayal gücüne göre renklendirildi. Uygulamalı etkinlikler ile miniklerin sosyal, duygusal ve bilişsel gelişimlerine katkı sağlanması hedefleniyor. Belediye Başkanı Ömer Günel'in ilk dönem vizyon projeleri arasında yer alan Anne-Baba-Çocuk Merkezi, ailelerin ve çocukların gelişimini destekleyen sosyal belediyecilik anlayışı olarak öne çıkıyor. Merkezde yıl boyunca düzenlenen etkinliklerle hem çocukların çok yönlü gelişimine katkı sağlanıyor hem de ebeveynlerin bilinçlenmesine yönelik çalışmalar sürdürülüyor.