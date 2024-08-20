Kuşadası Belediyesi Çevreyi Kirletenlere Duyarlılık Çağrısı Yaptı - Son Dakika
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Kuşadası Belediyesi Çevreyi Kirletenlere Duyarlılık Çağrısı Yaptı

Kuşadası Belediyesi Çevreyi Kirletenlere Duyarlılık Çağrısı Yaptı

Kuşadası Belediyesi, çöp konteynerlerinin boş olmasına rağmen çevreyi kirleten kişilere karşı duyarlılık çağrısında bulundu. Belediye, fotokapanlar yerleştirerek çevreyi kirleten kişilerin tespit edilip yasal işlemler başlatılacağını açıkladı.

20.08.2024 18:11  Güncelleme: 22:20
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(AYDIN) - Kuşadası Belediyesi, ilçedeki çöp konteynerlerinin boş olmasına rağmen atıklarını konteyner dışına atarak çevreyi kirleten kişilere duyarlılık çağrısında bulundu. Belediye tarafından "Vatandaşlarımızdan da gelen yoğun şikayetler üzerine çöp toplama alanlarına fotokapanlar yerleştirilecek ve böylelikle bu konuda çevreyi kirleten kişi ya da kişiler tespit edilerek yasal işlemler başlatılacaktır" açıklaması yapıldı.

Kuşadası Belediyesi, son günlerde etrafı çöp yığınları ile dolu konteynerlerin fotoğraflarını paylaşarak "Belediye ekipleri çalışmıyor" algısı yaratmak isteyenler olduğuna dikkati çekti, temizlik ve hijyen kurallarına uymanın önemine vurgu yaptı. Belediye'nin konuya ilişkin açıklaması şöyle:

"Paylaşılan fotoğraflardan görüleceği üzere konteynerler boştur. Buna rağmen bazı kişiler evsel atıklarını ve geri dönüşüm kafeslerine atılması gereken ambalaj atıklarını, konteynerlerin ve kafeslerin içine değil de dışına, yanına ya da kenarına atmanın yeterli olduğunu düşünmektedir. Atıkların çöp konteynerlerinin içine konulması gerektiği halde etrafa atılması olağan dışı bir durumdur. Vatandaşlarımızdan da gelen yoğun şikayetler üzerine çöp toplama alanlarına fotokapanlar yerleştirilecek ve böylelikle bu konuda çevreyi kirleten kişi ya da kişiler tespit edilerek yasal işlemler başlatılacaktır. Ayrıca Zabıta Müdürlüğü'müze bağlı ekiplerimiz de çevre denetimlerini artırarak atıklarını olması gerektiği gibi konteynerlere atmayan kişi ya da kurumlara cezai işlem uygulayacaktır. Bu vesileyle bir kez daha hatırlatmak isteriz ki her türlü atığınızı ilgili konteynerlerin dışına, yanına, kenarına 'değil', 'içine' atmanız gerekmektedir. Çünkü çağdaş kent yaşamının olağan akışı bunu gerektirmektedir. Bunu da ancak kentimize ve çevremize karşı duyarlılık içerisinde hareket ederek ve evrensel temizlik kurallarına uyarak hep birlikte sağlayabiliriz."

Kaynak: ANKA

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