Kuşadası Belediyesi, Değirmendere'deki Yol Çalışmasında Sona Yaklaşıyor

(AYDIN) - Kuşadası Belediyesi, Değirmendere Mahallesi 3676 Sokak'ta başlattığı 10 bin metrekarelik yol çalışmasında sona yaklaştı.

Kuşadası Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından 3676 Sokak'ta sürdürülen çalışma kapsamında bölgede yoğun mesai harcanıyor. Hem sürücüler hem de yayalar için daha konforlu ve güvenli bir ulaşım ağı oluşturulması hedefleniyor.

Yol yapım sürecinde dayanıklılık kadar estetik görünüm de dikkate alınıyor. Modern kent dokusuna uygun şekilde sürdürülen çalışmalar sayesinde Değirmendere Mahallesi'nde ulaşım kalitesinin arttırılması amaçlanıyor.

Çalışma alanında iş güvenliği kurallarına da titizlikle uyuluyor. Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, belirlenen program doğrultusunda çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Belediye Başkanı Ömer Günel döneminde kent genelinde toplam 1 milyon 921 bin metrekare yol imalatı gerçekleştirildi. Yapılan yatırımlarla mahallelerin ulaşım standardı yükselirken, ihtiyaç duyulan bölgelerde çalışmalar özenle yapıldı.

Kuşadası Belediyesi, Günel'in hizmet politikası doğrultusunda farklı mahallelerde yol yapım ve onarım faaliyetlerine devam ediyor. Kentin birçok noktasında eş zamanlı yürütülen çalışmalarla ulaşım altyapısı güçlendiriliyor.