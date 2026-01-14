Kuşadası Belediyesi, 2025 Yılında Tonlarca Atığı Ekonomiye Kazandırdı

(AYDIN) - "Daha temiz bir Kuşadası" hedefiyle çalışmalarını sürdüren Kuşadası Belediyesi, geri dönüşüm alanında yürüttüğü çalışmalara 2025 yılında da devam etti. İlçe genelinde toplanan ambalaj atıkları, bitkisel atık yağlar ve atık piller geri dönüşüme kazandırılarak, çevrenin korunmasına ve ekonomiye katkı sağlandı.

Kuşadası Belediyesi, geçen yıl boyunca ilçenin farklı noktalarında bulunan ambalaj atığı toplama kafesleri ve mobil atık getirme ünitelerinden 2 milyon 252 bin 634 kilogram ambalaj atığı topladı. İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü bünyesinde gerçekleştirilen çalışmalarda geri dönüştürülebilir atıklar, Kuşadası Belediyesi Ambalaj Atıkları Toplama ve Ayırma Tesisi'nde türlerine göre ayrıştırılarak ekonomiye kazandırıldı.

Ekipler ayrıca 2025 yılında 72 bin 670 kilogram bitkisel atık yağ, 53 bin 335 kilogram tekstil atığı ve 965 kilogram atık pil topladı. Atık biriktirme noktaları, belediye hizmet binaları ve muhtarlık binalarından alınan pil ve bitkisel atık yağlar da geri dönüştürülmek üzere ilgili firmalara gönderildi. Böylece hem çevrenin korunmasına hem de ekonomiye önemli katkı sağlandı.

"Yakın zamanda 'Dönüşüm evde, gelecek Ege'de' projesi başlatacağız"

İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürü Hakan Bayrak, ekonomiye katkı sunmak ve çevreyi korumak için büyük bir özveriyle çalıştıklarını belirterek, "Kuşadası'nda son yıllarda atık miktarında önemli bir artış var. Örneğin 2023 yılında 78 bin ton olan atık miktarı, 2024 yılında 84 bin, 2025 yılında 86 bin tona yükseldi. Kuşadası Belediyesi olarak kentimizden çıkan atıkları en üst seviyede geri dönüşüm işlemine tabi tutuyoruz. Yakın zamanda 'Dönüşüm evde, gelecek Ege'de' isimli yeni bir proje başlatacağız. Bu projeyle de hemşehrilerimizde geri dönüşüm bilincini artırmayı hedefliyoruz" dedi.