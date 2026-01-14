Kuşadası Belediyesi, 2025 Yılında Tonlarca Atığı Ekonomiye Kazandırdı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Kuşadası Belediyesi, 2025 Yılında Tonlarca Atığı Ekonomiye Kazandırdı

14.01.2026 17:07  Güncelleme: 18:10
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kuşadası Belediyesi, 'Daha temiz bir Kuşadası' hedefi doğrultusunda geri dönüşüm çalışmalarını 2025'te sürdürüyor. 2 milyon 252 bin kilogram ambalaj atığı toplayan belediye, çevrenin korunmasına ve ekonomiye katkı sağladı. Yeni 'Dönüşüm evde, gelecek Ege'de' projesi ile geri dönüşüm bilincini artırmayı amaçlıyor.

(AYDIN) - "Daha temiz bir Kuşadası" hedefiyle çalışmalarını sürdüren Kuşadası Belediyesi, geri dönüşüm alanında yürüttüğü çalışmalara 2025 yılında da devam etti. İlçe genelinde toplanan ambalaj atıkları, bitkisel atık yağlar ve atık piller geri dönüşüme kazandırılarak, çevrenin korunmasına ve ekonomiye katkı sağlandı.

Kuşadası Belediyesi, geçen yıl boyunca ilçenin farklı noktalarında bulunan ambalaj atığı toplama kafesleri ve mobil atık getirme ünitelerinden 2 milyon 252 bin 634 kilogram ambalaj atığı topladı. İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü bünyesinde gerçekleştirilen çalışmalarda geri dönüştürülebilir atıklar, Kuşadası Belediyesi Ambalaj Atıkları Toplama ve Ayırma Tesisi'nde türlerine göre ayrıştırılarak ekonomiye kazandırıldı.

Ekipler ayrıca 2025 yılında 72 bin 670 kilogram bitkisel atık yağ, 53 bin 335 kilogram tekstil atığı ve 965 kilogram atık pil topladı. Atık biriktirme noktaları, belediye hizmet binaları ve muhtarlık binalarından alınan pil ve bitkisel atık yağlar da geri dönüştürülmek üzere ilgili firmalara gönderildi. Böylece hem çevrenin korunmasına hem de ekonomiye önemli katkı sağlandı.

"Yakın zamanda 'Dönüşüm evde, gelecek Ege'de' projesi başlatacağız"

İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürü Hakan Bayrak, ekonomiye katkı sunmak ve çevreyi korumak için büyük bir özveriyle çalıştıklarını belirterek, "Kuşadası'nda son yıllarda atık miktarında önemli bir artış var. Örneğin 2023 yılında 78 bin ton olan atık miktarı, 2024 yılında 84 bin, 2025 yılında 86 bin tona yükseldi. Kuşadası Belediyesi olarak kentimizden çıkan atıkları en üst seviyede geri dönüşüm işlemine tabi tutuyoruz. Yakın zamanda 'Dönüşüm evde, gelecek Ege'de' isimli yeni bir proje başlatacağız. Bu projeyle de hemşehrilerimizde geri dönüşüm bilincini artırmayı hedefliyoruz" dedi.

Kaynak: ANKA

Kuşadası Belediyesi, Kuşadası, Ekonomi, Güncel, Çevre, Ege, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kuşadası Belediyesi, 2025 Yılında Tonlarca Atığı Ekonomiye Kazandırdı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Mersin’de dolu yağışıyla sokaklar beyaza büründü Mersin'de dolu yağışıyla sokaklar beyaza büründü
Bill Clinton, Epstein soruşturması için kararını verdi İfadeye gitmeyecekler Bill Clinton, Epstein soruşturması için kararını verdi! İfadeye gitmeyecekler
Fransa’da çiftçilerden sert protesto: Meclisin önüne 30 ton patates döktüler Fransa'da çiftçilerden sert protesto: Meclisin önüne 30 ton patates döktüler
Yorgun merminin sahibi komiser tutuklandı Yorgun merminin sahibi komiser tutuklandı
Fenerbahçe, Kante ile anlaşmaya vardı Fenerbahçe, Kante ile anlaşmaya vardı
Görüşmeler başladı Fatih Terim geri dönüş yolunda Görüşmeler başladı! Fatih Terim geri dönüş yolunda

18:50
Galatasaray’da sponsorluk geliri hedefi 120 milyon euro
Galatasaray'da sponsorluk geliri hedefi 120 milyon euro
18:24
Belediyeyi denetlemeye gidenler, lüks otelde yabancı kadınlarla kaldı
Belediyeyi denetlemeye gidenler, lüks otelde yabancı kadınlarla kaldı
18:20
Tammy Abraham’dan Aston Villa kararı
Tammy Abraham'dan Aston Villa kararı
17:02
Rüşvet soruşturmasında tutuklanan avukat Rezan Epözdemir hakkında tahliye kararı
Rüşvet soruşturmasında tutuklanan avukat Rezan Epözdemir hakkında tahliye kararı
16:52
’’Geldi İsmet, gitti kısmet’’ sözleri Meclis’te kavga çıkardı
''Geldi İsmet, gitti kısmet'' sözleri Meclis'te kavga çıkardı
16:40
Emel Müftüoğlu: Rabia Karaca’nın “kumar“ suçlamasını kısmi kabul ediyorum
Emel Müftüoğlu: Rabia Karaca'nın "kumar" suçlamasını kısmi kabul ediyorum
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.01.2026 19:15:03. #7.11#
SON DAKİKA: Kuşadası Belediyesi, 2025 Yılında Tonlarca Atığı Ekonomiye Kazandırdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.