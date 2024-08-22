Kuşadası Belediyesi Güvercinada Kalesi\'nde peyzaj düzenlemesine başladı

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(AYDIN)- Kuşadası Belediyesi, UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde bulunan Güvercinada Kalesi'nde peyzaj ve çevre düzenlemesine başladı. Bu kapsamda ilk olarak ekipler tarafından tarihi yapının girişine, çeşitli süs bitkileri ile çiçekler dikildi.

Kuşadası Belediyesi, Türkiye'nin ilk Deniz Ticaret Tarihi Sergileme Alanı'nın da kurulacağı Güvercinada Kalesi'nde peyzaj ve çevre düzenlemesi çalışması başlattı. Daha önce ahşap giriş kapısı onarılan kalede şimdi de Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, surların zeminle birleştiği alanlara çeşitli süs bitkileri ve çiçekler dikmeye başladı. Faaliyetler, ilerleyen günlerde Güvercinada Kalesi'nin iç kısmında sürecek.