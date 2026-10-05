Kuşadası Belediyesi ihtiyaç sahibi bin 400 çocuğa haftalık beslenme desteği sunuyor

(AYDIN) - Kuşadası Belediyesi, yeni eğitim döneminde 6-14 yaş arasındaki bin 400 ihtiyaç sahibi çocuğa haftalık beslenme paketi desteği sağlıyor. Uzman diyetisyen tarafından çocukların günlük besin ihtiyaçları gözetilerek hazırlanan paketler, her pazartesi velilere teslim ediliyor.

Kuşadası Belediyesi, yeni eğitim döneminde 6-14 yaş arasındaki bin 400 ihtiyaç sahibi çocuğa her hafta beslenme desteği verecek. Eğitim ve öğretim dönemi boyunca düzenli şekilde dağıtılacak beslenme paketleri, çocukların günlük besin ihtiyaçlarına katkı sunarken, aynı zamanda ailelerin bütçelerine de destek olacak.

Proje kapsamında hazırlanan beslenme paketleri, her pazartesi günü belirlenen dağıtım noktalarında velilere teslim ediliyor. Çocukların günlük besin ihtiyaçları göz önünde bulundurularak hazırlanan paketler, uzman diyetisyen tarafından planlanıyor.