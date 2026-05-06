Kuşadası Belediyesi Kent Lokantası Hizmete Açıldı... Başkan Vekili Demirtaş: "Bu Proje, Başkanımız Ömer Günel'e Aittir"

(AYDIN) - Kuşadası Belediyesi tarafından hayata geçirilen Kent Lokantası düzenlenen törenle hizmete açıldı. Belediye Başkan Vekili Tahsin Demirtaş, "Bu proje, sosyal belediyecilik anlayışından ödün vermeyen Başkanımız Ömer Günel'e aittir. Bizler de bu anlayışla hizmet üretmeye devam edeceğiz" dedi.

Kuşadası Belediyesi Kent Lokantası için düzenlenen açılış törenine Başkan Vekili Demirtaş ve eşi, tutuklu bulunan Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel'in eşi Duygu Günel ile oğlu Hasan Ada Günel, Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin, Germencik Belediye Başkanı Burak Zencirci, belediye meclis üyeleri, Arya A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı Oğuzhan Turan, CHP Kuşadası İlçe Örgütü Başkanı Mehmet Gürbilek, belediye birim müdürleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Ömer Günel'in selamlarını ileten Duygu Günel, "Bugün buruk bir sevinç yaşıyoruz. Ancak Başkanımız Ömer Günel bu proje için büyük bir mutluluk duyuyor. Ekonomik şartların zorlaştığı bu dönemde, vatandaşlarımıza kaliteli ve sağlıklı yemek sunabileceğimiz bir Kent Lokantası hayali vardı. Onun mutluluğuyla bu açılışı gerçekleştiriyoruz" diye konuştu. Duygu Günel, ayrıca lokantanın işleyişine ilişkin bilgi de paylaştı.

"Sosyal belediyeciliğin somut bir örneğidir"

Günel'in ardından söz alan Demirtaş ise Kent Lokantası'nın yalnızca bir yemek hizmeti olmadığını vurgulayarak, "Burası dayanışmanın, sosyal belediyeciliğin somut bir örneğidir. Bu projenin fikir babası ve emektarı, sosyal belediyecilik anlayışından ödün vermeyen Başkanımız Ömer Günel'e aittir. Bizler de bu anlayışla hizmet üretmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

"Gel-Al" konseptinde paket hizmeti sunuluyor

Hafta içi her gün ve cumartesi günleri 11.30 ile 15.00 saatleri arasında hizmet veren lokantada, günlük olarak hazırlanan dört çeşit yemek vatandaşlara sunuluyor. Menü, 250 TL'den satışa sunulurken, Adalı Kart sahibi vatandaşlar aynı hizmetten 140 TL'ye yararlanabiliyor. Aynı anda 120 kişiye hizmet verebilen lokanta, gün boyunca ortalama 500 kişilik yemek servisi gerçekleştiriyor. Ayrıca yemeklerini yanında götürmek isteyenler için de "Gel-Al" konseptinde paket hizmeti sunuluyor. Lokantanın özellikle çalışanlar, öğrenciler, emekliler ve dar gelirli vatandaşlara destek sağlaması amaçlanıyor.

Lokantada sunulan yemeklerin tamamı hijyenik koşullarda, tesis bünyesinde hazırlanıyor. Üretim süreci gıda mühendislerinin denetiminde yürütülürken, her aşamada dikkatle kontrol edilerek vatandaşların sofralarına ulaşması sağlanıyor.