Kuşadası Belediyesi Kent Lokantası Hizmete Açıldı... Başkan Vekili Demirtaş: "Bu Proje, Başkanımız Ömer Günel'e Aittir" - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kuşadası Belediyesi Kent Lokantası Hizmete Açıldı... Başkan Vekili Demirtaş: "Bu Proje, Başkanımız Ömer Günel'e Aittir"

06.05.2026 15:52  Güncelleme: 17:04
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kuşadası Belediyesi tarafından hayata geçirilen Kent Lokantası'nın açılış töreninde konuşan yetkililer, projenin sosyal belediyecilik anlayışının bir devamı olduğunu vurgulayarak, lokantanın dar gelirli vatandaşlara destek sağlamak amacıyla hizmet vereceğini belirtti.

(AYDIN) - Kuşadası Belediyesi tarafından hayata geçirilen Kent Lokantası düzenlenen törenle hizmete açıldı. Belediye Başkan Vekili Tahsin Demirtaş, "Bu proje, sosyal belediyecilik anlayışından ödün vermeyen Başkanımız Ömer Günel'e aittir. Bizler de bu anlayışla hizmet üretmeye devam edeceğiz" dedi.

Kuşadası Belediyesi Kent Lokantası için düzenlenen açılış törenine Başkan Vekili Demirtaş ve eşi, tutuklu bulunan Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel'in eşi Duygu Günel ile oğlu Hasan Ada Günel, Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin, Germencik Belediye Başkanı Burak Zencirci, belediye meclis üyeleri, Arya A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı Oğuzhan Turan, CHP Kuşadası İlçe Örgütü Başkanı Mehmet Gürbilek, belediye birim müdürleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Ömer Günel'in selamlarını ileten Duygu Günel, "Bugün buruk bir sevinç yaşıyoruz. Ancak Başkanımız Ömer Günel bu proje için büyük bir mutluluk duyuyor. Ekonomik şartların zorlaştığı bu dönemde, vatandaşlarımıza kaliteli ve sağlıklı yemek sunabileceğimiz bir Kent Lokantası hayali vardı. Onun mutluluğuyla bu açılışı gerçekleştiriyoruz" diye konuştu. Duygu Günel, ayrıca lokantanın işleyişine ilişkin bilgi de paylaştı.

"Sosyal belediyeciliğin somut bir örneğidir"

Günel'in ardından söz alan Demirtaş ise Kent Lokantası'nın yalnızca bir yemek hizmeti olmadığını vurgulayarak, "Burası dayanışmanın, sosyal belediyeciliğin somut bir örneğidir. Bu projenin fikir babası ve emektarı, sosyal belediyecilik anlayışından ödün vermeyen Başkanımız Ömer Günel'e aittir. Bizler de bu anlayışla hizmet üretmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

"Gel-Al" konseptinde paket hizmeti sunuluyor

Hafta içi her gün ve cumartesi günleri 11.30 ile 15.00 saatleri arasında hizmet veren lokantada, günlük olarak hazırlanan dört çeşit yemek vatandaşlara sunuluyor. Menü, 250 TL'den satışa sunulurken, Adalı Kart sahibi vatandaşlar aynı hizmetten 140 TL'ye yararlanabiliyor. Aynı anda 120 kişiye hizmet verebilen lokanta, gün boyunca ortalama 500 kişilik yemek servisi gerçekleştiriyor. Ayrıca yemeklerini yanında götürmek isteyenler için de "Gel-Al" konseptinde paket hizmeti sunuluyor. Lokantanın özellikle çalışanlar, öğrenciler, emekliler ve dar gelirli vatandaşlara destek sağlaması amaçlanıyor.

Lokantada sunulan yemeklerin tamamı hijyenik koşullarda, tesis bünyesinde hazırlanıyor. Üretim süreci gıda mühendislerinin denetiminde yürütülürken, her aşamada dikkatle kontrol edilerek vatandaşların sofralarına ulaşması sağlanıyor.

Kaynak: ANKA

Belediye, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kuşadası Belediyesi Kent Lokantası Hizmete Açıldı... Başkan Vekili Demirtaş: 'Bu Proje, Başkanımız Ömer Günel'e Aittir' - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Enfeksiyon kapan parmağı kasığına dikilerek kesilmekten kurtarıldı Enfeksiyon kapan parmağı kasığına dikilerek kesilmekten kurtarıldı
Otoparkta dehşet anları Otoparkta dehşet anları
Wanda Nara’nın eski eşiyle olan yakınlaşması Arjantin’de büyük ses getirdi Wanda Nara'nın eski eşiyle olan yakınlaşması Arjantin'de büyük ses getirdi
Kızılcık Şerbeti’nde sezon finali öncesi yaprak dökümü Kızılcık Şerbeti’nde sezon finali öncesi yaprak dökümü
İran meclisi, çevrimiçi toplanmaya başlıyor İran meclisi, çevrimiçi toplanmaya başlıyor
ABD’nin “Özgürlük Projesi’ni İran’a önceden haber verdiği“ iddiası ABD'nin "Özgürlük Projesi'ni İran'a önceden haber verdiği" iddiası

17:31
Adalet Bakanı Akın Gürlek: Rojin Kabaiş’in telefonu teknik inceleme için Çin’e gönderilecek
Adalet Bakanı Akın Gürlek: Rojin Kabaiş'in telefonu teknik inceleme için Çin'e gönderilecek
17:08
Aziz Yıldırım başkanlığa kızı için aday olmuş
Aziz Yıldırım başkanlığa kızı için aday olmuş
16:47
Türkiye ve Suudi Arabistan arasında vize muafiyeti anlaşması imzalandı
Türkiye ve Suudi Arabistan arasında vize muafiyeti anlaşması imzalandı
16:46
Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığı’na Serdar Mutta seçildi
Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığı'na Serdar Mutta seçildi
16:24
Şampiyonluk için geliyorlar İşte Aziz Yıldırım’ın listesinden ilk 5 isim
Şampiyonluk için geliyorlar! İşte Aziz Yıldırım'ın listesinden ilk 5 isim
16:15
Ali Koç, Fenerbahçe başkan adaylığı için kararını verdi
Ali Koç, Fenerbahçe başkan adaylığı için kararını verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.05.2026 17:40:37. #.0.4#
SON DAKİKA: Kuşadası Belediyesi Kent Lokantası Hizmete Açıldı... Başkan Vekili Demirtaş: "Bu Proje, Başkanımız Ömer Günel'e Aittir" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.