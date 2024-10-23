Kuşadası Belediyesi Koku Sorununa Çözüm Arıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Kuşadası Belediyesi Koku Sorununa Çözüm Arıyor

Kuşadası Belediyesi, kent merkezinden geçen derenin koku sorununa kalıcı çözüm bulmak için DSİ ile protokol yapmaya hazırlanıyor ve ASKİ'ye kokunun kaynağının tespit edilmesi için başvurdu.

23.10.2024 18:01  Güncelleme: 18:57
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(AYDIN) - Kuşadası Belediyesi, kent merkezinden geçen dere ile ilgili yaşanan koku sorununa kesin çözüm getirmek üzere harekete geçti. Devlet Su İşleri (DSİ) ile Aydın Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) Genel Müdürlüğü'nün yetki alanında bulunan derenin açık alanının temizlik ve ıslah çalışmalarını yürütmek üzere DSİ ile protokol yapmaya hazırlanan Belediye, kokunun kaynağının tespiti için de ASKİ'ye başvuru yaptı.

Kuşadası Belediyesi, İsmet İnönü Bulvarı'ndan geçen ve yaydığı koku nedeniyle şikayete neden olan derenin açık alanının ıslah çalışmalarını üstlenmek üzere DSİ'ye başvuruda bulundu. Kuşadası Belediyesi, ASKİ'ye yaptığı başvuru ile de kokunun neden oluştuğunun ve dereye herhangi bir kanalizasyon akıntısı olup olmadığının anlaşılabilmesi için detaylı analiz yapılması talebini iletti.

DSİ'nin talebi olumlu karşılaması halinde yapılacak protokol ile derenin açık alanının temizlik ve ıslah çalışmaları ASKİ'den gelecek analiz raporu doğrultusunda Kuşadası Belediyesi ekipleri tarafından yürütülecek.

Kuşadası Belediye Başkan Yardımcısı Yusuf Atak, kenti ilgilendiren tüm sorunların çözümü için ilgili kurumlarla iletişim içerisinde olduklarını belirterek, "Islah sorumluluğu DSİ ve ASKİ'de olan dere ile ilgili yaşanan koku sorununun giderilmesi için üzerimize düşeni yapmaya hazırız. Bu amaçla DSİ'ye başvuru yaparak derenin açık alanının ıslah yetkisinin Kuşadası Belediyesi'ne devredilmesini talep ettik. Sorunun kalıcı olarak çözümünü sağlamak amacıyla ise ASKİ'ye başvuru yaparak kokunun kaynağının araştırılmasını istedik. Gelecek cevaplar doğrultusunda sorunun çözümü için elimizden geleni yapacağız" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

Kuşadası Belediyesi, Yerel Haberler, Belediye, Kuşadası, Politika, Güncel, Çevre, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kuşadası Belediyesi Koku Sorununa Çözüm Arıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

20:50 TUSAŞ’a hain saldırının ardından acı haberi Bakan Yerlikaya duyurdu: Maalesef şehit sayımız yükseldi TUSAŞ'a hain saldırının ardından acı haberi Bakan Yerlikaya duyurdu: Maalesef şehit sayımız yükseldi
20:21 Saldırı sonrası tahliye edilen TUSAŞ çalışanı: Hainlere inat daha fazla çalışacağız, daha fazla üreteceğiz Saldırı sonrası tahliye edilen TUSAŞ çalışanı: Hainlere inat daha fazla çalışacağız, daha fazla üreteceğiz
19:51 Milli Savunma Bakanı Güler: Bu PKK’lı şerefsizlere hak ettikleri cezayı veriyoruz ama akıllanmıyorlar Milli Savunma Bakanı Güler: Bu PKK'lı şerefsizlere hak ettikleri cezayı veriyoruz ama akıllanmıyorlar
18:49 TUSAŞ’a yapılan hain terör saldırısı sonrasında sosyal medya platformlarında dikkat çeken gelişme TUSAŞ'a yapılan hain terör saldırısı sonrasında sosyal medya platformlarında dikkat çeken gelişme
18:16 TUSAŞ’taki hain terör saldırısı sonrasında Erdoğan’dan ilk açıklama geldi TUSAŞ'taki hain terör saldırısı sonrasında Erdoğan'dan ilk açıklama geldi
10:13 Bahçeli’nin çağrısına tepki gösteren İYİ Parti’de toplantı öncesi tüm sıralara şehit fotoğrafları konuldu Bahçeli'nin çağrısına tepki gösteren İYİ Parti'de toplantı öncesi tüm sıralara şehit fotoğrafları konuldu
10:11 Brezilya’da öldü denilen bebek, cenaze töreninde yaşam belirtisi gösterdi Brezilya'da öldü denilen bebek, cenaze töreninde yaşam belirtisi gösterdi
09:57 Özgür Özel, “Kürtlere bir devlet teklif ediyorum“ sözlerine açıklık getirdi Özgür Özel, "Kürtlere bir devlet teklif ediyorum" sözlerine açıklık getirdi
09:51 Şoför direksiyonda bayıldı yolcular olası bir faciayı önledi Şoför direksiyonda bayıldı yolcular olası bir faciayı önledi
09:50 Otostop çeken gence tır şoföründen ahlaksız teklif Otostop çeken gence tır şoföründen ahlaksız teklif
09:47 Narin Güran cinayetinde anneyi ele veren soru Narin Güran cinayetinde anneyi ele veren soru
09:38 Dünya Bankası’ndan Türkiye’ye dev kaynak Dünya Bankası'ndan Türkiye'ye dev kaynak
09:30 Uzmanların yeni altın tahmini heyecanlandırdı Uzmanların yeni altın tahmini heyecanlandırdı
09:27 Teröristbaşı Öcalan için çağrıda bulunan Bahçeli’nin yakasındaki rozet dikkat çekti Teröristbaşı Öcalan için çağrıda bulunan Bahçeli'nin yakasındaki rozet dikkat çekti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.10.2024 21:35:26. #1.11#
SON DAKİKA: Kuşadası Belediyesi Koku Sorununa Çözüm Arıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.