Kuşadası Belediyesi Koku Sorununa Çözüm Arıyor

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(AYDIN) - Kuşadası Belediyesi, kent merkezinden geçen dere ile ilgili yaşanan koku sorununa kesin çözüm getirmek üzere harekete geçti. Devlet Su İşleri (DSİ) ile Aydın Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) Genel Müdürlüğü'nün yetki alanında bulunan derenin açık alanının temizlik ve ıslah çalışmalarını yürütmek üzere DSİ ile protokol yapmaya hazırlanan Belediye, kokunun kaynağının tespiti için de ASKİ'ye başvuru yaptı.

Kuşadası Belediyesi, İsmet İnönü Bulvarı'ndan geçen ve yaydığı koku nedeniyle şikayete neden olan derenin açık alanının ıslah çalışmalarını üstlenmek üzere DSİ'ye başvuruda bulundu. Kuşadası Belediyesi, ASKİ'ye yaptığı başvuru ile de kokunun neden oluştuğunun ve dereye herhangi bir kanalizasyon akıntısı olup olmadığının anlaşılabilmesi için detaylı analiz yapılması talebini iletti.

DSİ'nin talebi olumlu karşılaması halinde yapılacak protokol ile derenin açık alanının temizlik ve ıslah çalışmaları ASKİ'den gelecek analiz raporu doğrultusunda Kuşadası Belediyesi ekipleri tarafından yürütülecek.

Kuşadası Belediye Başkan Yardımcısı Yusuf Atak, kenti ilgilendiren tüm sorunların çözümü için ilgili kurumlarla iletişim içerisinde olduklarını belirterek, "Islah sorumluluğu DSİ ve ASKİ'de olan dere ile ilgili yaşanan koku sorununun giderilmesi için üzerimize düşeni yapmaya hazırız. Bu amaçla DSİ'ye başvuru yaparak derenin açık alanının ıslah yetkisinin Kuşadası Belediyesi'ne devredilmesini talep ettik. Sorunun kalıcı olarak çözümünü sağlamak amacıyla ise ASKİ'ye başvuru yaparak kokunun kaynağının araştırılmasını istedik. Gelecek cevaplar doğrultusunda sorunun çözümü için elimizden geleni yapacağız" diye konuştu.