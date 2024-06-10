Kuşadası Belediyesi Kurbanlık Satış ve Kesim İşlemlerine Hazır

Güncel

(AYDIN)- Kuşadası Belediyesi, kurbanlıkların hijyenik ve sağlıklı bir ortamda satışının ve kesim işlemlerinin yapılabilmesi için bu yıl da gerekli tüm hazırlıklarını tamamladı.

Kuşadası Belediyesi, bayramın huzurlu ve sağlıklı bir ortamda gerçekleşebilmesi için gerekli önlemleri aldı. Bu kapsamda kurbanlık satışı, belediyenin denetiminde ilçenin 4 farklı noktasında başladı. Kuşadası Kuştur Mevkii Deve Güreşi Arenası, Davutlar Futbol Sahası arkası, Kirazlı Mahalle Meydanı ve Güzelçamlı Milli Park Caddesi üzerinde bulunan alana kurulan kurban satış noktalarında, sağlık raporları denetimi ve sağlık kontrolleri zabıta müdürlüğü tarafından yapılıyor. Satış alanları temizlik işleri müdürlüğü ekiplerince belirli aralıklarla dezenfekte ediliyor.

Bayramın birinci ve ikinci günü Kuştur Mevkii Deve Güreşi Arenası ve Güzelçamlı Milli Park Caddesi üzerinde bulunan alanda, küçükbaş hayvan kesim hizmeti verilecek. Kirazlı Mahalle meydanında ve Davutlar Futbol Sahası arkasında bulunan alanlarda ise bayramın ilk iki günü hem küçükbaş hem de büyükbaş hayvanların kesimi gerçekleştirilecek.