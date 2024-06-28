Kuşadası Belediyesi Kütüphane ve Kitap Kafe'ye Yoğun İlgi - Son Dakika
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Kuşadası Belediyesi Kütüphane ve Kitap Kafe'ye Yoğun İlgi

Kuşadası Belediyesi tarafından açılan Kütüphane ve Kitap Kafe, yaz tatilinde öğrencilerin ve yetişkinlerin vazgeçilmez adresi haline geldi. Kafe, kullanıcılara ödünç kitap alma, ders çalışma ve ücretsiz internet erişimi gibi imkanlar sunuyor.

28.06.2024 19:25  Güncelleme: 00:38
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(AYDIN)- Kuşadası Belediyesi bünyesinde 5 binin üzerinde kitap bulunduran Kütüphane ve Kitap Kafe'ye gelen her yaştan vatandaş, zamanını verimli şekilde değerlendirme fırsatı buluyor.

Kuşadası Belediyesi tarafından ilçe sakinlerine kitap okuma imkanı sunmak ve gerekli materyallere ulaşmalarını sağlamak için 2023 yılının Şubat ayında, İkiçeşmelik Mahallesi'nde açılan Kütüphane ve Kitap Kafe, yaz tatilinde de öğrencilerin ve yetişkinlerin vazgeçemediği adreslerin başında geliyor. Kullanıcılarına ödünç kitap alma olanağının yanı sıra ders çalışmak için sunduğu hijyenik, sessiz ve uygun ortamı ile de dikkat çeken Kütüphane ve Kitap Kafe'yi her yaştan vatandaş ziyaret ediyor. Bağışlarla kitap sayısını 5 bin 850'ye kadar çıkaran kafe,  ziyaretçilerine ücretsiz internet erişimli bilgisayarlar üzerinden ödev ve araştırmalarını da rahatlıkla yapabilme imkanı sunuyor. Kafeden vatandaşlar, hafta içi saat 08.30 ile 18.00, Cumartesi günleri ise 10.00 ile 17.00 saatleri arasında faydalanılabiliyor.

"Kitap ve üye sayımızı çoğaltıyoruz"

Kafe Sorumlusu Mustafa Özyürek,"2023 Şubat ayında açıldığımız günden bu yana geçen sürede kitap ve üye sayımızı çoğaltıyoruz. Şu an kayıtlı 2 bin 585 üyemiz var. Okul döneminde olduğu gibi yaz döneminde de aynı ilgi devam ediyor. Hem çocuklara hem sınava hazırlanan gençlere hem de huzurlu bir ortamda kitap okumak isteyen yetişkinlere ev sahipliği yapıyoruz. Ziyaretçilerimizin memnuniyeti bizleri çok mutlu ediyor" dedi.

Kafenin imkanlarından düzenli olarak faydalandığına değinen Hüseyin Belce ise "Burada huzurla dersimizi çalışıp kitabımızı okuyoruz. Hemen hemen her gün 5-6 saatimi Kütüphane ve Kitap Kafe'de geçiriyorum. Kuşadası Belediyesi'ne ve Başkan Ömer Günel'e bu kıymetli imkan için teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

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