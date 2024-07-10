Kuşadası Belediyesi, Mardin Nusaybin Çocuk Gelişim Merkezi'ndeki çocukları ağırladı

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(AYDIN) - Kuşadası Belediyesi, Mardin Nusaybin Çocuk Gelişim Merkezi'nin yaz okullarında eğitim gören 40 çocuğu ağırladı.

Kuşadası Belediyesi, Mardin Nusaybin Çocuk Gelişim Merkezi'nin yaz okullarında eğitim gören öğrencileri, bu yıl yedinci kez misafir etti.

Kenti ziyarete gelen 7-14 yaş arası çocukları, Kuşadası Belediye Başkan Yardımcısı Yusuf Atak karşıladı. Nusaybin Çocuk Gelişim Merkezi Proje Koordinatörü Şehmus Ak'ın eşlik ettiği çocuklar önce Tarihi Kervansaray, Porselen Bebek Sergi Alanı, Güvercinada Kalesi ve Oleatrium Zeytin ve Zeytinyağı Tarihi Müzesi'ni ziyaret etti; son olarak deniz, kum ve güneşin tadını çıkartmaları için Ada Camping'de ağırlandı.

İlk defa deniz gördüğünü belirten 7 yaşındaki Efe Özdemir, "Bugün hayatımın en güzel günü. Ömrümde ilk defa denize giriyorum ve gerçekten çok güzel bir duyguymuş. Kuşadası Belediyesi'ne teşekkür ederim" dedi.

Kuşadası'nın denizini çok beğendiğini aktaran Ali Asır, "O kadar mutluyum ki anlatamam. Denize gireceğim için çok heyecanlandım girince de çok keyif aldım" diye konuştu.