Kuşadası Belediye Başkan Vekili Demirtaş, Müdürlük Ziyaretlerini Sürdürüyor

(AYDIN)- Kuşadası Belediyesi Başkan Vekili Tahsin Demirtaş, Fen İşleri Müdürlüğü çalışanları ile bir araya gelerek, "Başkan Ömer Günel'in başlattığı hizmet seferberliğine o gelene kadar tam gaz devam edeceğiz" dedi.

Belediye Başkan Vekili Tahsin Demirtaş, müdürlük ziyaretlerini sürdürüyor. Park ve Bahçeler Müdürlüğü'nün ardından Fen İşleri Müdürlüğü'nü ziyaret eden Demirtaş, personelle bir araya geldi. Demirtaş'a; Belediye Başkan Yardımcıları Yusuf Atak, Özgür Batçıoğlu, Ayşegül Dağlı ve Belediye Meclis Üyesi Hamza Kürkçü de eşlik etti. Demirtaş, kahvaltı öncesi çalışanlarla sohbet ederek yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Demirtaş, Silivri'de tutuklu bulunan Başkan Ömer Günel'in selamlarını ileterek, hizmet seferberliğine o gelene kadar tam gaz devam edeceklerini ifade etti.

Ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getiren Fen İşleri Müdürlüğü personeli ise Başkan Vekili Demirtaş'a teşekkür etti.