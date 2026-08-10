Kuşadası Belediyesi\'nde Rüşvet Operasyonu

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Kuşadası Belediyesi ile bağlantılı 'rüşvet' ve 'irtikap' suçlarına yönelik İzmir, Aydın ve Antalya'da düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 16 şüpheli, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Kuşadası Belediyesi ile bağlantılı olduğu değerlendirilen 'rüşvet' ve 'irtikap' suçlarına ilişkin çalışma başlatıldı. Soruşturmada tanık beyanları, şüphelilerin etkin pişmanlık ifadeleri, HTS kayıtları ile Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından hazırlanan raporlar kapsamında incelenen hesap hareketleri değerlendirildi. Yapılan çalışmaların ardından aralarında Kuşadası Belediyesi Özel Kalem Müdürü Ş.K.Ş., eski Belediye Başkan Yardımcısı O.T., Zabıta Müdürü E.D. ile bazı iş insanları ve meslek gruplarından kişilerin de bulunduğu şüpheliler hakkında işlem başlatılmıştı.

İZMİR, AYDIN VE ANTALYA'DA EŞ ZAMANLI OPERASYON

Başsavcılığın açıklamasına göre, 7 Ağustos'ta İzmir, Antalya ve Aydın'da eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda arama ve el koyma işlemleri de gerçekleştirilirken, haklarında gözaltı kararı bulunan 15 şüpheli yakalanarak gözaltındı. 7 şüpheli hakkında ise yakalama kararı çıkarıldı. Soruşturma kapsamında CHP'den Yeni Parti'ye geçen Aydın Milletvekili Bülent Tezcan'ın damadı avukat U.Y. ile kızı avukat E.T.Y.'nin bürosunda da arama yapılmıştı.

16 ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 16 şüpheli, sabah saatlerinde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi. Soruşturmanın, maddi gerçeğin tüm yönleriyle ortaya çıkarılması amacıyla sürdürüldüğü bildirildi.