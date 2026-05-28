Kuşadası Belediyesi'nden Geniş Çaplı İlaçlama Çalışması

(AYDIN) - Kuşadası Belediyesi, Kurban Bayramı nedeniyle nüfusun arttığı ilçede sahil bandından mahallelere, park alanlarından sokak aralarına kadar geniş bir bölgede ilaçlama çalışmaları yürüttü. Ekipler, İlçe Sağlık Müdürlüğü Hıfzıssıhha Kurulu kararınca alınması önemle belirtilen tedbirler doğrultusunda tüm sınırlı alanlarda ilaçlama yaptı.

Kuşadası Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, Kuşadası Kaymakamı İbrahim Keklik başkanlığında alınan Hıfzıssıhha Kurulu kararınca özellikle kurban kesimi ve yakın alanlarında yoğun ilaçlama çalışmaları başlattı.

Kuşadası Belediyesi'nden yapılan açıklamada, "Aydın Büyükşehir Belediyesi sorumluluğunda olan vektörle mücadele konusunda bir aksiyon almaması sebebiyle, sağlık riski oluşturacak seviyeye ulaşan tablo karşısında halk sağlığını önceleyen anlayışıyla anında aksiyon alındığı" belirtildi.