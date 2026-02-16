Kuşadası'nda Çocuklara Yönelik Beslenme Çantası Desteği Devam Ediyor

(AYDIN) - Kuşadası Belediyesi tarafından ihtiyaç sahibi ailelerin okula giden 6-14 yaş arasındaki çocukları için başlatılan beslenme çantası desteği devam ediyor.

Kuşadası Belediyesi tarafından artan enflasyon ve azalan alım gücü nedeniyle ekonomik anlamda zor günler geçiren ailelere katkı sunmayı amaçlayan uygulama kapsamında öğrenciler için hazırlanan beslenme paketleri özenle dağıtılıyor. Beslenme paketlerinin içeriği, çocukların günlük besin ihtiyaçlarına destek olacak şekilde uzman diyetisyen tarafından belirleniyor.

Paketin içerisinde çiğ kuruyemiş, mevsim meyveleri, meyve suyu, su, süt ve sandviç ekmeği bulunuyor.