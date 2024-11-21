Kuşadası Belediyesi'nden Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Çalışmaları - Son Dakika
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Kuşadası Belediyesi'nden Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Çalışmaları

Kuşadası Belediyesi\'nden Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Çalışmaları

Kuşadası Belediye Başkan Yardımcısı Ayşegül Dağlı, '25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü' kapsamında muhtarlarla bir araya geldi. Kadın Danışma Merkezi'nin hizmetleri hakkında bilgilendirmelerde bulunarak, kadına yönelik şiddeti önlemek için farkındalık artırmaya yönelik projeleri tanıttı.

21.11.2024 17:48  Güncelleme: 19:20
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(AYDIN)- Kuşadası Belediye Başkan Yardımcısı Ayşegül Dağlı, '25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü' kapsamında kent genelindeki mahalle muhtarlarını ziyaret etti. Kadın meclis üyelerinin de yer aldığı ziyaretlerde muhtarlara, Kuşadası Belediyesi Kadın Danışma Merkezi'nin çalışmaları hakkında bilgi verildi.

Kuşadası Belediyesi, kentte kadına yönelik şiddete ilişkin toplumsal farkındalığı arttırmak ve şiddetle mücadelede kadınlara destek olmak amacıyla çalışmalarını sürdürüyor. Kadınların sosyal ve ekonomik statülerini yükseltmeye yönelik 'El Emeği Festivali' gibi projeler üreten belediye, kurduğu Kadın Danışma Merkezi'nde başta aile içi şiddet olmak üzere, kadınların yaşadığı sorunlar ile ilgili olarak ücretsiz psikolojik ve sosyal danışmanlık hizmeti veriyor. Çocuklar ile gençlerin de faydalanabildiği hizmetten Güvercin Masa hattı aranarak randevu alınabiliyor.

Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu (TKDF) ile de 'Acil Yardım Hattı' iş birliği protokolü imzalayan Kuşadası Belediyesi, son olarak '25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü' dolayısıyla mahalle muhtarlarına ziyarette bulundu. Belediye Başkan Yardımcısı Ayşegül Dağlı ile kadın belediye meclis üyeleri tarafından yapılan ziyaretlerde muhtarlar, Kuşadası Belediyesi Kadın Danışma Merkezi'nin çalışmaları hakkında bilgilendirildi. Ayrıca muhtarlara şiddete uğrayan kadınların izleyeceği hukuki yollarla ilgili bilgilendirici broşürler verildi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Kuşadası Belediyesi'nden Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Çalışmaları - Son Dakika

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