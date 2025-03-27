Kuşadası Belediyesi'nden Kadir Gecesi'nde 2 Bin Kişilik İftar Sofrası - Son Dakika
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Kuşadası Belediyesi'nden Kadir Gecesi'nde 2 Bin Kişilik İftar Sofrası

Kuşadası Belediyesi, Kadir Gecesi'nde düzenlediği 2 bin kişilik iftar sofrasında vatandaşlarla bir araya geldi. Belediye Başkanı Ömer Günel, hoşgörü ve dayanışmanın ön plana çıktığı özel gecede tasavvuf müziği ve semazen gösterileri ile katılımcılara unutulmaz bir deneyim sundu.

27.03.2025 10:02
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(AYDIN)- Kuşadası Belediyesi tarafından Kadir Gecesi'nde, 2 bin kişilik iftar sofrası kuruldu. Belediye Başkanı Ömer Günel, "Bin aydan daha hayırlı olan bu çok özel gecede siz kıymetli hemşehrilerimle aynı sofrayı paylaşmaktan mutluluk duyuyorum" dedi.

Kuşadası Belediyesi, Kadir Gecesi'ne özel iftar programı düzenledi. İsmail Cem Dostluk ve Barış Meydanı'nda verilen iftar yemeğine, Belediye Başkanı Ömer Günel, belediye başkan yardımcıları, belediye meclis üyeleri, CHP Kuşadası İlçe Örgütü Başkanı Mehmet Gürbilek ve çok sayıda vatandaş katıldı. Başkan Ömer Günel oruçlarını açmayı bekleyen hemşehrilerine yemek ikramında bulundu.

İftar yemeği boyunca tasavvuf müziği dinletisi ve semazen gösterisi sergilendi.

Ramazan ayında hoşgörü, yardımlaşma, dayanışma ve paylaşma duygularının pekiştiğini belirten Başkan Ömer Günel, "Bin aydan daha hayırlı olan bu çok özel gecede siz kıymetli hemşehrilerimle aynı sofrayı paylaşmaktan mutluluk duyuyorum. Tüm Kuşadalıların Kadir Gecesi mübarek olsun" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Kuşadası Belediyesi'nden Kadir Gecesi'nde 2 Bin Kişilik İftar Sofrası - Son Dakika

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