Kuşadası Belediyesi\'nden Kış Hazırlığı: Su Taşkınlarına Karşı Önlemler

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(AYDIN)- Kuşadası Belediyesi, kış mevsiminde aşırı yağıştan kaynaklanabilecek olası su taşkınlarının önüne geçmek için çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından düzenli olarak kanalizasyon hatları, rögar ve mazgallar kombine kanal açma aracıyla temizleniyor.

Kuşadası Belediyesi, kuvvetli sağanakta ilçe genelinde meydana gelebilecek olumsuzlukları gidermek için çalışmalarını yoğunlaştırdı. Sağanaktan etkilenme olasılığı yüksek cadde ve sokaklarda belirlenen noktalara yağmur suyu hattı döşeyen Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, ayrıca tam donanımlı kombine kanal açma aracıyla da kanalizasyon hatlarının temizliğini yapmaya başladı. Kanalizasyon sistemlerinde tıkanıklıklara yol açan çakıl, toprak ve katı atıkları yüksek basınçlı suyla parçalayan aracı kullanan ekipler, son olarak Güvercinada Caddesi üzerinde çalışma yürüttü. Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri de farklı noktalarda rögar ve mazgalları tazyikli suyla yıkadı. Yetkililer, çalışmalarına kış mevsimi boyunca devam edeceğini belirtti.