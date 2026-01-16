Kuşadası Belediyesi'nden Sıcak Çorba İkramı - Son Dakika
Kuşadası Belediyesi'nden Sıcak Çorba İkramı

16.01.2026 12:37  Güncelleme: 13:04
Kuşadası Belediyesi, ekonomik krizin etkilerini azaltmak amacıyla Kapalı Pazar Yeri'nde esnafa ve vatandaşlara sıcak çorba dağıttı. Sosyal yardımlaşma çalışmalarının bir parçası olarak düzenlenen etkinlikte, hemşehriler soğuk havada sıcak bir başlangıç yaptı.

(AYDIN) - Kuşadası Belediyesi, Kapalı Pazar Yeri'nde esnafa ve vatandaşlara sıcak çorba ikramında bulundu.

Ekonomik krizin etkilerini hemşehrileri için en aza indirmek amacıyla sosyal yardım çalışmalarını sürdüren Kuşadası Belediyesi, soğuk havada kent sakinlerinin içini ısıtan çorba ikramına da devam ediyor.

Kışın sert yüzünü hissettirdiği sabah saatlerinde dağıtılan çorbalar, dayanışmanın ve paylaşmanın birleştirici gücünü bir kez daha ortaya koyuyor. Bu kapsamda Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ekiplerinin son durağı, Hacıfeyzullah Mahallesi'nde bulunan Kapalı Pazar Yeri oldu. Çorba ikramına Belediye Meclis Üyesi Ali Aydın da katıldı. Kuşadası Belediyesi'nin ikram aracından sıcak çorbalarını alan pazar esnafı ve Kuşadalılar, soğuk havada güne sıcak bir başlangıç yaptı.

Kaynak: ANKA

