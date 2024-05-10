Kuşadası Evcil Hayvan Rehabilitasyon Merkezi Hafta Sonları Ziyarete Açıldı

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(AYDIN)- Kuşadası Belediyesi'nin yürüttüğü yenileme çalışmaları ile bir yaşam alanına dönüştürülen Kuşadası Evcil Hayvan Rehabilitasyon Merkezi, hafta sonları da ziyaret edilebilecek.

Başkan Ömer Günel'in girişimleri ile alt ve üstyapısı bütünüyle yenilenerek tedavileri süren hayvanların sağlıklı ve huzurlu bir ortamda konuk edilebilmeleri için gerekli tüm düzenlemelerin yapıldığı merkez, hafta sonlarında da ziyarete açıldı.

Merkez, cumartesi ve pazar günleri 11.00-16.00 saatleri arasında açık olacak.