Kuşadası İkioklu Mahalle Şenliği Başladı

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(AYDIN) - Kuşadası Belediyesi ve Kuşadası Eğitim ve Geliştirme Vakfı (KEGEV) iş birliğinde bu yıl 3'üncüsü düzenlenen "Kuşadası İkioklu Mahalle Şenliği" dün başladı.

Kuşadası'nın en eski yerleşim yerlerinden İkioklu'da, Kuşadası Belediyesi ve KEGEV iş birliğinde bu yıl 3. Kuşadası İkioklu Mahalle Şenliği düzenleniyor. Şenliğin ilk gününde de SEYAKMER önünden başlayan ve kahvelerin bulunduğu alanda sona eren kortej, etkinliğe renk kattı. Şenlikte, Kuşadalı kadınlar hazırladıkları yöresel lezzetleri, Mustafa Adalıoğlu Parkı'nın önünde kurulan stantlarda ziyaretçilerin beğenisine sundu.

Kuşadası İkioklu Mahalle Şenliği'nde daha sonra açılış törenine geçildi. Şenliğin açılışı için Kuşadası F. Özel Arabul Kültür Merkezi'nde (KUAKMER) düzenlenen törende konuşan KEGEV Başkanı Şefik Sözer, "Mahalle şenliğimiz gönüllülerin katkısı ile her geçen gün daha da büyüyor. Kentimizi ve mahallemizi çok önemsiyoruz. Bu etkinliğin düzenlenmesinde bize destek olan başta Belediye Başkanı'mız Ömer Günel olmak üzere herkese teşekkür ederim" dedi.

Kuşadası Belediye Başkan Vekili Ayşegül Taşdelen Dağlı ise "İkioklu hala daha mahalle geleneklerinin, komşuluk ilişkilerinin ve dayanışmanın yaşatıldığı bir yer. Bu anlamda İkioklu, Belediye Başkanımız Ömer Günel'in de gözbebeği. 2019 yılından bu yana Başkanımız Ömer Günel, bölgeye çok önemli alt ve üstyapı yatırımları yaptı. Kent ve mahalle sakinlerimizin de desteğiyle yatırımları daha da geliştirerek bölgeyi Kuşadası'nda kültür turizminin önemli merkezlerinden biri yapmayı amaçlıyoruz" diye konuştu.

Mahalle Şenliği etkinliklerinin ilk günü, Duriye Sarayköylü kitap tanıtımı ve imza günü, mahalleye özgü fotoğraflardan oluşan sergilerin açılışı ve Atlas Folk Kültür Sanat Kulübü'nün verdiği konserle sona erdi.