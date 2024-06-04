Kuşadası İstasyon Topluluk Merkezi'nde 'Yeşil Gezegen' Eğitimi

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(AYDIN)- Kuşadası Belediyesi ile Habitat Derneği, ICC ve Meta iş birliğinde açılan İstasyon Kuşadası Topluluk Merkezi, Dünya Çevre Günü etkinlikleri kapsamında düzenlenen 'Yeşil Gezegen' eğitimine ev sahipliği yaptı.

İstasyon Kuşadası, farklı alanlarda düzenlenen ücretsiz eğitimlere ev sahipliği yapmaya devam ediyor. Dünya Çevre Günü kapsamında, Kuşadası İstasyon Topluluk Merkezi'nde, Rahime Bilici İlkokulu'nda eğitim gören 4. sınıf öğrencilerine yönelik 'Yeşil Gezegen Eğitimi' düzenlendi. Eğitimde, uzmanlar tarafından öğrencilere, çevre ve afet farkındalığı ve yaşanabilir yeşil bir dünya konularında bilgi verildi.

Eğitim sonrası merkezde düzenlenen eğitim ve atölye çalışmaları hakkında bilgilendirilen öğrenciler, belediyeye eğitim için teşekkür etti.