Kuşadası Kent Meydanı'nda Yağmur Suyu Hasadı Sistemi Kurulacak

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(AYDIN) - Kuşadası Belediyesi'nin kente kazandıracağı en önemli yatırımlardan biri olan 'Lütfi Suyolcu Kent Meydanı ve Yaşam Merkezi', bünyesinde barındıracağı yağmur suyu hasadı sistemiyle ilçede yeşile can suyu olacak. Bu kapsamda Kent Meydanı'ndaki çatı oluklarından ve yüzeylerden toplanan yağmur suyu, bir sarnıçta biriktirilerek yeşil alanlar için kullanılacak.

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, kentin sahip olduğu doğal kaynakları verimli kullanmak, yağmur suyunun neden olduğu taşkınların önüne geçmek ve kuraklıkla mücadele etmek amacıyla bir süre önce yağmur suyu hasadı projesini başlattı. Bu kapsamda Kuşadası'nın su odaklı planlanması, mevcut su kaynaklarının etkin bir şekilde yönetilmesi ve su kaynaklı tüm problemlerin çözümünü içeren proje, Başkan Ömer Günel'in kente kazandıracağı en önemli vizyon yatırımlardan biri olan 'Lütfi Suyolcu Kent Meydanı ve Yaşam Merkezi'ne de uyarlandı. Kuşadası Kent Meydanı'nda gerçekleştirilecek yağmur suyu hasadı sistemiyle çatı oluklarından ve yüzeylerden toplanan su, yeraltı su deposu olan büyük bir sarnıçta biriktirilecek. Daha sonra toplanan sular filtre edilerek arındırıldıktan sonra başta ağaçlar ve yeşil alanlar olmak üzere bahçelerin sulamasında kullanılacak. Böylece Kuşadası Kent Meydanı, ilçede yıllardır eksikliği hissedilen çok önemli bir ihtiyacı gidermenin yanı sıra yeşil alanlara da can suyu olacak.