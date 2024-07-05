Kuşadası Kirazlı Mahallesi'ne Sosyal Yaşam Alanı

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(AYDIN)- Kuşadası Belediyesi, Kirazlı Mahallesi'nde peyzaj çalışmasına başladı. Kısa süre içerisinde tamamlanacak çalışmaların ardından mahalle, içerisinde çeşitli etkinlik ve organizasyonların da düzenlenebileceği bir sosyal alana kavuşacak.

İlçenin çeşitli yerlerinde park yapım ve yenileme çalışmalarına devam eden Kuşadası Belediyesi, daha yeşil bir turizm bölgesi için aralıksız çalışıyor. Belediye, Kirazlı Mahallesi'ne yeni bir sosyal yaşam alanı kazandırmak için kolları sıvadı. Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında, mahalle meydanındaki bin 500 metrekarelik alanın otomatik sulama ve aydınlatma altyapıları tamamlandı. Peyzaj tasarımına başlayan ekipler, bitki dikimi ve çimlendirme çalışmalarını sürdürüyor. Peyzajın tamamlanmasından ardından, kurulacak sahne ve giriş paneli ile etkinlik ve organizasyon alanı oluşturacak.