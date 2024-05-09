Kuşadası'na 2 günde 7 kruvaziyer gemisi yanaştı, binlerce turist ve mürettebat giriş yaptı - Son Dakika
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Kuşadası'na 2 günde 7 kruvaziyer gemisi yanaştı, binlerce turist ve mürettebat giriş yaptı

Kuşadası\'na 2 günde 7 kruvaziyer gemisi yanaştı, binlerce turist ve mürettebat giriş yaptı

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde bulunan Ege Port Limanı'na 2 günde 7 kruvaziyer gemisi yanaştı. Bu gemilerle birlikte 13 bin 540 turist ve 5 bin 358 mürettebat limana giriş yaptı. Turistlerin bir kısmı tarihi yerleri gezerken, diğerleri ise ilçe merkezinde vakit geçirdi. Kuşadası Ege Port Limanı, ülkenin en fazla gemi ve yolcu ağırlayan kruvaziyer limanı olarak biliniyor. Limanda Mayıs ayında 67 gemi seferi gerçekleşecek ve 2024 yılında 850 bin gemi yolcusu bekleniyor. Ayrıca, sadece deniz yoluyla Kuşadası'na 1 milyon yolcunun gelmesi ve mürettebatın da ilçeye ciddi oranda döviz bırakması bekleniyor.

09.05.2024 16:55
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Aydın'ın Kuşadası ilçesindeki Ege Port Limanı'na 2 günde 7 kruvaziyer yanaştı, 13 bin 540 turist ve 5 bin 358 mürettebat giriş yaptı.

Limana iki günde Malta bayraklı Mein Schiff 6, Norveç bayraklı Viking Jüpiter, İtalya bayraklı Aida Blue, Marshall bayraklı Vista, Bahamalar bayraklı Odyssey Of The Seas, Seabourn Encore ve Gemini adlı gemiler uğradı.

Gemilerden inen turistlerin bir kısmı tur programı kapsamında Efes Antik Kenti ve Meryem Ana Evi gibi tarihi yerleri gezerken, tur programına katılmayanlar ilçe merkezinde vakit geçirdi.

Global Ports Holding Doğu Akdeniz Bölge Direktörü ve Kuşadası Ege Port Limanı Genel Müdürü Aziz Güngör, gazetecilere, ülkenin en fazla gemi ve yolcu ağırlayan kruvaziyer limanının Ege Port Kuşadası Limanı olduğunu söyledi.

Mayıs ayında 67 gemi seferinin gerçekleşeceğini kaydeden Güngör, "2024 yılında 850 bin gemi yolcusu bekliyoruz. Feribot kısmında da yine 850 feribot seferiyle yaklaşık 150 bin ve sadece deniz yoluyla Kuşadası'na 1 milyon yolcunun gelmesini bekliyoruz. Gemilerdeki turistler kadar mürettebat da ilçeye ciddi oranda döviz bırakıyor." dedi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kuşadası'na 2 günde 7 kruvaziyer gemisi yanaştı, binlerce turist ve mürettebat giriş yaptı - Son Dakika

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